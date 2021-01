Cominciano le offerte d’inverno da Monclick!

Dopo avervi proposto le già numero offerte della mattinata, vi segnaliamo ora quella che è la nuova proposta promozionale di Monclick che, grazie alle promozioni dei suoi “MonWinter Days“, si propone con una ricca tornata di sconti, capaci di tagliare i prezzi anche del 50% su tantissimi prodotti del vasto catalogo del portale. Valida fino al 14 gennaio, questa promozione vi permetterà di acquistare articoli come smartphone, computer, monitor ed elettrodomestici ad ottimi prezzi, sicché vi suggeriamo caldamente di usufruire di questi sconti per effettuare i primi acquisti dell’anno!

Diverse le proposte di Monclick ma, tra le varie, ci preme segnalarvi quella relativa la scopa a vapore Hoover Steam Capsule che potrà esser acquistata ad appena 99,90€, con uno sconto di ben 60€ rispetto al suo tipico prezzo di listino. Questa scopa a vapore è un ottimo dispositivo pensato per pulire le grandi superfici di una casa, anche quelle più difficili da raggiungere, complice anche il suo peso non eccessivo e la sua straordinaria agilità, che gli rende possibile passare alla modalità pistola in pochi passaggi.

Il potente motore della Hoover Steam Capsule da 1.700W è in grado di generare rapidamente vapore dal suo serbatoio da 0,35l, ed assicura l’eliminazione del 99,9% di germi con la possibilità di impostare, dai pratici comandi sull’impugnatura, la giusta quantità di vapore in base alla superficie. Assieme alla scopa Hoover Steam Capsule sono forniti molti accessori utili che rendono ancora più rimuovere lo sporco ostinato, come l’ugello inclinato o la spazzola per gli angoli, il tubo flessibile per arrivare nelle zone più alte e perfino l’attrezzo conico per concentrare il getto di vapore in un solo punto.

Le offerte di questi Mon Winter Days sono molte e varie, per questo il nostro consiglio è come sempre quello di visitare la pagina della promozione sul portale, in modo che possiate trovare quella più in linea con le vostre necessità entro il 14 gennaio.

