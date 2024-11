Con Pampers puoi vincere una bellissima lampada per i tuoi bambini! Scopri come

Il mondo dei concorsi a premi (qui trovate i migliori della settimana) si arricchisce di una nuova e affascinante iniziativa promossa da Pampers. Fino al 26 novembre, i genitori potranno partecipare al concorso che mette in palio 50 lampade notte Balena Moby, pensate per trasformare la cameretta dei più piccoli in un ambiente magico. Questo concorso è disponibile esclusivamente nei punti vendita "Acqua e Sapone" che aderiscono all’iniziativa, in diverse regioni italiane e in tutti i punti vendita "La Saponeria" presenti sul territorio nazionale.

Come partecipare al concorso

Per partecipare al concorso, è sufficiente acquistare prodotti Pampers, come pannolini, pannolini mutandino o salviettine, per un importo minimo di 20€ in un unico scontrino. La promozione è valida per qualsiasi linea, taglia o formato, offrendo così una vasta scelta ai genitori. È importante conservare lo scontrino almeno fino al 20 giugno 2025, per poter completare la partecipazione al concorso.

Le lampade notte Balena Moby sono il premio che ogni genitore sogna: un dispositivo che non solo illumina la stanza, ma crea anche un’atmosfera incantevole con proiezioni suggestive. Ogni lampada ha un valore commerciale di 39,90€ e offre sei diverse opzioni di luce con tre intensità regolabili, garantendo un sonno sereno per i bambini. Inoltre, è ricaricabile tramite micro USB, dotata di timer opzionale e si spegne automaticamente dopo 30 minuti, rendendola non solo bella, ma anche pratica e sicura per l’uso notturno.

Una volta effettuato l’acquisto, i partecipanti dovranno accedere all’applicazione Coccole Pampers e seguire le istruzioni per il caricamento del codice "IOETEGIOCO" nella sezione dedicata. Questa operazione deve essere effettuata entro cinque giorni lavorativi dalla chiusura del concorso, garantendo così a tutti la possibilità di partecipare e vincere una lampada che renderà le notti dei bambini più serene e magiche.

