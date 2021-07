Continuano le offerte Hawkers al 70%: più compri più risparmi!

Vi segnaliamo che l’iniziativa “Choose your Flavour“ di Hawkers è ancora disponibile, e promette ancora oggi grandi occasioni di risparmio! Infatti, come abbiamo specificato in uno dei nostri articoli precedenti, vi permetterà di ottenere fino al 70% di sconto in base al numero di montature scelte! Acquistando un paio di occhiali da sole, riceverete uno sconto del 40%, prendendo un secondo paio avrete uno taglio del 50%, mentre con tre modelli lo sconto arriverà al 65% e con quattro modelli otterrete il 70%!

Questa ottima promozione permetterà non solo di cambiare il vostro outfit in vista delle prossime vacanze estive, ma anche di ottenere un risparmio superlativo! Nel catalogo di Hawkers troverete centinaia di modelli, ciascuno caratterizzato da un design unico e con colorazioni differenti. Le soluzioni proposte si adattano sia ad un look maschile che a quello femminile, e sono presenti anche modelli unisex, come gli occhiali Dark Warwick X, appartenenti alla linea Carey.

Generalmente disponibile al prezzo consigliato di 49,99€, questi occhiali potranno essere acquistati a circa 30,00€, grazie ad uno sconto del 40% qualora acquistiate un solo paio (lo sconto, come specificato, aumenterà acquistando più articoli ndR). Si tratta di una montatura che si distingue per il suo design dalle linee moderne ed eleganti, ed è realizzata interamente in acetato di cellulosa di alta qualità, che garantisce la massima resistenza e durevolezza.

Come tutti gli occhiali targati Hawkers, gli occhiali Dark Warwick X montano delle lenti TR18 del brand Eastman, che assicurano una protezione UV400 per poter prevenire tutti i problemi legati ai raggi solari agli occhi. Inoltre, oltre al prodotto, la confezione di vendita comprende anche un elegante fodero personalizzato in microfibra, una custodia personalizzata e un set di adesivi decorativi.

Insomma, una promozione che, considerando la possibilità di ottenere uno sconto sempre crescente, rappresenta ancora un’ottima opportunità da cogliere al volo per dare uno svecchiata al proprio set di accessori! Ciò detto, prima di passare alla nostra selezione di prodotti, vi consigliamo di consultare la pagina dell’iniziativa, cosicché potrete scorrere liberamente l’intera selezione a prezzo scontato promossa dal brand.

Infine, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi. Se siete alla ricerca di codici sconto, vi suggeriamo di seguire la nostra pagina speciale, al seguente indirizzo. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!