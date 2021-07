Fino al 70% di sconto su tutti gli occhiali da sole Hawkers!

Qual miglior momento per acquistare un paio di occhiali da sole se non durante l’estate? Probabilmente nessuno, ed ecco perché siamo felici di segnalarvi quella che è la nuova proposta in sconto di Hawkers, noto brand spagnolo che, dopo aver già fatto parlare di sé grazie alla recente promozione 2×1, ha ora deciso di dare il via ad una nuova tornata di sconti, a dir poco perfetta per chi è alla ricerca di occhiali da sole di ottima qualità, ma venduti a prezzi incredibilmente vantaggiosi.

Con la nuova iniziativa, dunque, potrete acquistare i vostri occhiali con uno sconto crescente, a seconda di quanti sono i modelli inseriti nel carrello, arrivando così anche al 70%, qualora acquistiate 4 paia di occhiali da sole, i quali ovviamente non dovranno essere necessariamente dello stesso modello. Sarete d’accordo con noi che siamo di fronte ad un’occasione davvero ottima, probabilmente tra le più vantaggiose per questo specifico settore.

Andando nello specifico, acquistando un solo paio di occhiali da sole si avrà accesso ad uno sconto del 40%, che aumenta a 50% nel caso di 2 paia di occhiali e 65% qualora aggiungiate nel carrello 3 paia di occhiali. Detto ciò, vi ricordiamo che un ottimo paio di occhiali da sole, come lo sono quelli a marchio Hawkers, vi permetteranno non solo di completare il vostro abbigliamento con stile, ma anche di proteggervi dai raggi solari, i quali durante l’estate potrebbero rivelarsi dannosi.

A tal proposito, sarete felici di sapere che tutti i modelli Hawkers sono dotati di protezione UV400 di categoria 3, vale a dire che i vostri occhi saranno protetti dalle luce solare più intensa. Inoltre, tantissimi modelli vengono fabbricati in TR90 svizzero, una via di mezzo tra la fibra di nylon e quella di carbonio, materiale che conferisce leggerezza e, di conseguenza, non andrà ad affaticare le orecchie, anche dopo un uso prolungato.

Prima di lasciarvi alla nostra lista prodotti, vi ricordiamo che la varietà di occhiali da sole presente su Hawkers è infinita, motivo per cui vi invitiamo caldamente a visitare la pagina del portale per scoprire quali sono i modelli che si addicono meglio ai vostri gusti e al vostro stile. Inoltre, qualora foste interessati ad ulteriori aggiornamenti su sconti, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

La nostra selezione prodotti

