Se siete alla ricerca di un ottimo pad per la vostra postazione da gioco su PC o se, semplicemente, siete possessori di una console Xbox e stavate cercando un pretesto per acquistare un secondo pad (o un pad nuovo per sostituire il vecchio), allora sarete felici di approfittare di questa ottima offerta messa in campo da Amazon, e che ha come protagonista proprio il pax Xbox classico in edizione wireless.

Un pad notoriamente considerato tra i migliori sulla piazza, sia per ergonomia che per rapporto qualità/prezzo, e che oggi può essere vostro a soli 49,99€, in virtù degli originali 59,99€ necessari per l’acquisto!

Caratterizzato da un design riconoscibile ed ampiamente ricopiato, il pad wireless Xbox si propone con superfici scolpite e geometrie raffinate, studiate per garantire un ottimo grip, ma soprattutto un buon comfort delle mani, così che lo sforzo sia minimo anche a fronte di molte ore di gioco.

La sua croce direzionale ibrida e l’impugnatura testurizzata sui grilletti e sul retro garantiscono una presa salda ed un controllo preciso dell’esperienza di gioco, e grazie all’app Xbox disponibile gratuitamente, è possibile anche rimapparne i tasti per creare profili personalizzati, da variare in base al gioco.

Compatibile con Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Windows 10 e Android, e prossimamente compatibile anche con i sistemi operativi iOS (compresa Apple TV), il pad viene persino venduto con un cavo incluso USB Type C, utile qualora non si disponga, per qualche motivo, di funzionalità wireless, o se si preferisce la reattività di un controllo cablato.

Insomma, un pad con tutti i crismi, che vi suggeriamo di acquistare subito, consultando l’apposita pagina Amazon dedicata alla promo, con l’invito ad effettuare quanto prima i vostri acquisti, così che possiate accaparrarvi questo articolo prima che vada esaurito, o che il prezzo torni alle origini.

