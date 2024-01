Corsair Dark Core RGB Pro SE CROLLA a €89,53! -12% IMPERDIBILE

SUPER sconto su questo utilissimo mouse gaming! (-11%) Il Corsair Dark Core RGB Pro SE vi stupirà con le sue tre modalità di connessione, includendo la rapida Tecnologia SLIPSTREAM WIRELESS, Bluetooth a bassa latenza e cavo USB. Dotato di un sensore ottico PixArt PAW3392 ottimizzato da 18.000 DPI e tecnologia "hyper-polling" a 2.000 Hz, doppio rispetto ai mouse standard. È inoltre ricaricabile via USB-C o wireless Qi. Con gli 8 pulsanti programmabili, avrete il controllo totale durante il gioco. Su Amazon, lo troverete a solo €89,53, con uno sconto del 11% dal prezzo originale di €101,77.

Corsair Dark Core RGB Pro SE, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Corsair Dark Core RGB Pro SE è il compagno ideale di ogni appassionato di videogiochi che ricerchi un partner affidabile e altamente personalizzabile per le proprie sessioni di gioco. Gamers incalliti e aspiranti pro players saranno estasiati dalle tre modalità di connessione ultra-responsive, tra cui l’avanzata tecnologia SLIPSTREAM WIRELESS sotto l'1 ms e una connessione Bluetooth wireless a bassa latenza. Utile anche per chi ama lunghe maratone ludiche, la sua autonomia arriva fino a 50 ore su una singola carica, consentendo di giocare per giorni interi senza interruzioni. Inoltre, il mouse può essere ricaricato comodamente via USB-C o in modalità wireless, se dotati del pad di ricarica CORSAIR compatibile con Qi (venduto separatamente).

Il Corsair Dark Core RGB Pro SE soddisfa le esigenze di precisione con il suo sensore ottico ottimizzato da 18.000 DPI, garantendo ai più competenti una performance impeccabile e un ridotto consumo energetico. L'innovativa tecnologia "hyper-polling" spinge l'interazione col PC fino a 2.000 Hz, raddoppiando la velocità dei comuni mouse da gaming. La programmazione di otto pulsanti permette ad ogni giocatore di avere macro e comandi personalizzati a portata di clic, un vantaggio chiave nelle competizioni più accese. Con uno sconto irresistibile di €89,99 e un'offerta sensazionale, il CORSAIR DARK CORE RGB PRO SE pone fine alla ricerca del mouse da gaming perfetto.

Con il Corsair Dark Core RGB Pro SE, vi troverete di fronte a un dispositivo di input che spicca per le sue prestazioni eccellenti e l'efficienza energetica. Il prezzo di €89,99 rappresenta un'opportunità straordinaria per accaparrarsi un mouse di qualità premium, ora accessibile a tutti gli appassionati di gaming. Accattivante nel design e versatile nelle funzioni, vi consigliamo l'acquisto di questo mouse per portare la vostra esperienza di gioco al prossimo livello, garantendovi precisione e affidabilità sia nelle sessioni più intense che nelle giornate di lavoro prolungate.

