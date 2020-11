Corsi di programmazione scontati da 11,99€ su Udemy

Visto l’utilizzo sempre più frequente dello Smart Working diventa sempre più essenziale espandere le proprie conoscenze in modo da avere sempre nuove possibilità di sviluppo in ogni settore. Soprattutto per quanto riguarda il settore della programmazione bisogna sempre stare al passo coi tempi ed aggiornati, approfondendo i linguaggi che già si conoscono e imparando i nuovi che stanno prendendo piede. Adesso che è in corso un nuovo lockdown potrebbe essere la giusta occasione per approfittare di questi nuovi sconti di Udemy dedicati per l’appunto ai corsi sui linguaggi di programmazione, con offerte che partono da soli 11,99€.

N.B.: La promozione prevede uno sconto su centinia di corsi a partire da 11,99€ fino al 10 novembre

Vi ricordiamo che Udemy è la risorsa online per l’apprendimento e l’insegnamento leader a livello mondiale, in cui gli studenti possono acquisire nuove competenze grazie a contenuti on demand disponibili in una libreria di oltre 130.000 corsi completi e master tenuti da docenti esperti. L’ampio catalogo di corsi, di cui centinaia in italiano, copre le più svariate competenze richieste attualmente nel mondo del lavoro, come ad esempio: sviluppo web e app, linguaggi di programmazione, IT e software, marketing, design, business e finanza, lingue, produttività in ufficio, sviluppo personale, ma anche hobby e molto altro.

I migliori corsi di programmazione da acquistare

Python 3.8 Guida Completa: da Principiante a Esperto

Questo corso, che non è un semplice tutorial ma una vera guida completa, teorica e pratica, ti condurrà passo dopo passo a conoscere in profondità il linguaggio di programmazione Python – aggiornato alla VERSIONE 3.8 – ed il Paradigma Object-Oriented.

» CLICCA QUI PER ACQUISTARE IL CORSO A 11,99€

Java EE Developer – La guida completa

Questo corso ti insegnerà a programmare in Java partendo da zero, pertanto puoi seguirlo anche se non hai conoscenze pregresse nel campo della programmazione. Conoscere Java è fondamentale per poter realizzare applicazioni web o App Android ed entrare rapidamente nel mondo del lavoro!

» CLICCA QUI PER ACQUISTARE IL CORSO A 11,99€

C# 8 Programming: da Principiante a Esperto

Perché dovresti imparare C#? Prima di tutto, perché C# è un potente e moderno linguaggio di programmazione object-oriented, uno dei più diffusi e richiesti al mondo. Questo corso è una guida molto dettagliata del linguaggio C# 8, con l’utilizzo di .NET 3.1. Contiene i fondamenti base del linguaggio, ed anche gli argomenti più avanzati, come i generics ed i delegate. Ogni lezione ti avvicina in modo graduale, ma approfondito, alla conoscenza di questo fondamentale linguaggio di programmazione object-oriented.

» CLICCA QUI PER ACQUISTARE IL CORSO A 11,99€

Guida ai linguaggi C e C++17: da principiante ad esperto

Il corso è poi costituito da due parti. Nella prima parte viene spiegato il linguaggio di programmazione C, partendo da zero, in modo agevole anche per chi ha poca o nessuna esperienza di programmazione. Nella seconda parte, viene invece spiegato in dettaglio il linguaggio di programmazione C++17, come estensione rispetto al linguaggio C introdotto nella prima parte.

» CLICCA QUI PER ACQUISTARE IL CORSO A 16,99€

Corso Rapido di Programmazione Java

Il Corso rapido di “Programmazione Java” è stato realizzato con l’obiettivo di insegnarti a diventare un

programmatore Java in tempi brevissimi e nel modo più semplice e lineare possibile. Non hai mai programmato prima? Nessun problema! Si parte da zero, quindi dalle basi della programmazione, e in sole 2 settimane, con un po’ di costanza potrai imparare tutta la sintassi principale del linguaggio ed essere in grado di distribuire le tue prime applicazioni complete! A breve saranno disponibili nuove sezioni che esploreranno le caratteristiche aggiornate della nuova versione di java e in più sono previsti esercizi alla fine di ogni sezione.

» CLICCA QUI PER ACQUISTARE IL CORSO A 11,99€

