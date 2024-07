Acquista una carta Regalo Apple e ricevi 10€ di credito Amazon GRATIS!

Se siete alla ricerca di un'opportunità per risparmiare sui vostri acquisti Apple, non lasciatevi sfuggire questa eccezionale promozione lanciata da Amazon. Per un periodo limitato, potrete ottenere 10€ acquistando almeno 100€ di buoni regali targati Apple. Tutto ciò che dovete fare è aggiungere al carrello delle Gift Card selezionate per un totale di almeno 100€ e inserire il codice promozionale APPLEPDAY24 al momento del pagamento, in questo modo il buono da 10€ verrà aggiunto al vostro account Amazon.

NB: ricordatevi di attivare il coupon APPLEPDAY24 durante il checkout per ottenere un buono di 10€

Gift Card Apple, chi dovrebbe acquistarle?

Questa offerta è particolarmente allettante per gli appassionati di tecnologia e per coloro che hanno in programma l'acquisto di prodotti Apple di valore superiore a 100€, che siano per sé stessi o regali. Che siate alla ricerca di un nuovo iPhone, di un iPad, di AirPods o di qualsiasi altro dispositivo del marchio della mela, questa è l'occasione perfetta per risparmiare sul vostro acquisto, ricevendo infatti un incentivo direttamente da Amazon.

Inoltre, per gli amanti della musica, dei film o delle serie TV, la Gift Card Apple si rivela uno strumento prezioso per abbonarsi a servizi come Apple Music, Apple TV+, iCloud o Apple Arcade, arricchendo così l'esperienza d'uso dei propri dispositivi.

La promozione, valida dall'11 al 17 luglio 2024, offre un'opportunità unica per ottenere un risparmio significativo su prodotti che raramente vengono scontati. È importante notare che il buono sconto è applicabile solo una volta per cliente e su articoli venduti e spediti direttamente da Amazon.it.

Questa promozione rappresenta un'opportunità imperdibile per chi desidera acquistare prodotti Apple con un incentivo niente male. Con un risparmio di 10€ su ordini di almeno 100€, potrete godere di un piccolo ma significativo "sconto", preparandovi ad acquistare in seguito un qualunque articolo venduto e spedito da Amazon a un prezzo scontato!

