Crash Bandicoot 4 It’s About Time: ecco dove acquistarlo al miglior prezzo

Tutti lo aspettavano, tutti lo volevano e, finalmente, dopo una lunghissima attesa è finalmente arrivato da Activision quell’annuncio che sembrava oramai quasi un’utopia. Il celebre publisher ha infatti confermato qualche giorno fa con un variopinto e adrenalinico trailer Crash Bandicoot 4 It’s About Time, il quarto capitolo ufficiale dedicato al marsupiale più famoso e amato di sempre. Del titolo purtroppo non si sa ancora troppo, se non che uscirà su Xbox One e PlayStation 4 il prossimo 2 ottobre, ma siamo sicuri che a breve verranno annunciati maggiori dettagli. Nell’attesa di sapere se Crash Bandicoot 4 It’s About Time arriverà anche sull’attesissima next gen è comunque possibile fin da ora pre-ordinare il titolo per Xbox One e PlayStation 4 al prezzo migliore sul mercato.

Ad oggi non sono ancora state annunciate delle edizioni speciali per Crash Bandicoot 4 It’s About Time ed al momento è quindi prenotabile solamente l’edizione base del titolo, ossia la scelta perfetta per tutti coloro che desiderano buttarsi all’avventura spendendo il meno possibile. Aggiorneremo comunque questa pagina inserendo le nuove edizioni nel caso in cui esse verranno effettivamente annunciate. Vi ricordiamo infine che molti dei rivenditori elencati qui sotto, come ad esempio Amazon, offrono la prenotazione al prezzo minimo garantito e, di conseguenza, nel caso il prezzo di Crash Bandicoot 4 It’s About Time scendesse in futuro pagheremo solamente la cifra minore. Di seguito le migliori offerte pre-order ad oggi disponibili:

