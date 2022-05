Se siete alla ricerca di un paio di ottime cuffie da gaming, allora sarete felici di sapere che su Amzon sono oggi in sconto le ottime Omen Mindframe Prime, un paio di cuffie da gioco a marchio HP Omen, che il porta sta mettendo a disposizione ad un prezzo davvero molto accessibile.

Parliamo, infatti, di soli 118,99€, con un risparmio di ben 51 euro rispetto agli originali 169,99€! Non pochi, specie considerando la qualità complessiva di questo headset che, ne siamo certi, farà comodo sia ai giocatori console che a quelli PC!

Sviluppate da HP per offrire il massimo in termini di comfort, le Omen Mindframe Prime sono cuffie con cancellazione del rumore, resistenti e leggere, caratterizzate da un design confortevole e da un innovativa tecnologia di raffreddamento attivo dei padiglioni auricolari!

La tecnologia impiegata si chiama FrostCap, e consiste in un dispositivo termoelettrico inserito all’interno di ogni padiglione, che raffredda in tempo reale le piaste degli altoparlanti, rimuovendo il calore e migliorando il comfort durante le più lunghe sessioni di gioco.

Le Omen Mindframe Prime, in tal senso, sono le cuffie perfette per andare incontro al gaming estivo, ed offrono anche delle eccellenti performance acustiche, grazie ad un chip integrato che aumenta la percezione di un suono realistico e tridimensionale.

Insomma, parliamo di un prodotto davvero ottimo e, per questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina del prodotto, ma questo non prima di avervi invitati, ancora una volta, ad iscrivervi ai nostri canali Telegram dedicati alle offerte, con cui potrete scoprire in tempo reale quelli che soni i migliori sconti della rete.

I canali sono quattro e sono tematici, e li abbiamo dedicato agli sconti quotidiani relativi a: Offerte generiche, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buon divertimento!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!