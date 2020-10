Cuffie gaming: le migliori offerte del Prime Day 2020

Dopo tanta attesa il Prime Day è arrivato. Per i prossimi due giorni ci saranno tantissime offerte oltre quelle già annunciate prima della mezzanotte con cui potrete acquistare tantissimi prodotti a prezzi bassissimi. In questo mare di sconti vogliamo concentrarci in questa news sull cuffie da gaming delle migliori marche come Logitech, Razer e Hp Omen, con alcune di queste scontate addirittura a metà prezzo! Vi ricordiamo inoltre che per poter usufruire di tutte le offerte del Prime Day, bisogna prima iscriversi al servizio, cosa che potete fare comodamente presso questo indirizzo.

Tra tutti i prodotti spiccano sicuramente le Cuffie gaming Logitech G635 che rispetto al prezzo base di 127,79€ potranno essere vostre per questi due giorni a 79,99€! Sinonimo di qualità e limpidezza del suono grazie alla tecnologia Audio Surround DTS, queste cuffie vi immergeranno nel gaming come non mai grazie all’audio posizionale. Per quel che riguarda il microfono invece queste Logitech G635 presentano un microfono da 6mm in grado di essere disattivato semplicemente spostandolo verso l’alto. Nelle Logitech G635 non mancano inoltre le possibilità di personalizzazione: tramite la tecnologia LightSync RGB potrete scegliere il colore dei led delle vostre cuffie per adattarle al vostro stile e ai vostri gusti, e potrete programmare tre tasti personalizzabili in base alle vostre esigenze per rendere l’esperienza di gioco ancora più coinvolgente.

Un altro prodotto degno di nota solo le Razer Kraken Tournament Edition (TE). Disponibili in nero e verde, queste cuffie da gaming permettono una forte personalizzazione nel bilanciamento del suono: potrete gestire i volumi di gioco e delle chat singolarmente, e grazie alla tecnologia THX Spatial Audio potrete immergervi nelle vostre partite con assoluta naturalezza grazie, anche in questo prodotto, all’audio posizionale a 360°. I driver da 50 mm inoltre permettono di sentire ogni suono fin nei minimi particolari: che sia un esplosione o i passi di qualcuno nel totale silenzio, potrete ascoltarli con estrema chiarezza e vivere un’immersione nel gioco tra le più fedeli che abbiate provato. Ma Razer per queste cuffie da gaming Kraken Tournament Edition ha pensato anche all’ergonomia: i cuscinetti auricolari sono progettati in modo da ridurre al minimo il calore nella zona delle orecchie e il tessuto confortevole sia negli auricolari che nella fascia permettono di giocare per ore senza sentirne il peso o la pressione.

Ma le cuffie da gaming non sono gli unici prodotti in offerte per il Prime Day, e per questo il nostro consiglio è quello di visitare la pagina relativa alla promozione. Vi ricordiamo inoltre che per accedere a tutte le offerte del Prime Days, bisogna prima iscriversi al servizio, cosa che potete fare comodamente presso questo indirizzo, ed avrete anche i primi 30 giorni gratuiti. Infine, prima di lasciarvi alla ricerca delle vostre prossime cuffie gaming vi invitiamo a iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

Le migliori offerte del Prime Day sulle cuffie gaming

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!