Cuffie Logitech G935 a 139€ con le offerte del giorno Amazon!

Il Prime Day 2020 sta per cominciare e a mezzanotte saremo sommersi da migliaia di prodotti in offerta, ma anche le offerte di oggi di Amazon si rivelano estremamente convenienti. Infatti troviamo moltissimi sconti dedicati alle cuffie wireless delle maggiori marche come Logitech, Sony, JBL o Bose, scontando anche del 50% alcuni di questi prodotti.

In particolar modo vogliamo segnalarvi la promozione che riguarda le cuffie wireless Logitech G935 che potranno esser acquistate con uno sconto del 30%, ossia a 139,00€ anziché 194,99€. Queste cuffie sono state pensate principalmente per il gamig, risultando al contempo compatte, morbide e resistenti ed in grado di racchiudere al loro interno il meglio della tecnologia Logitech, arrivando ad un’autonomia fino a 12 ore. I driver Pro-G da 50 mm sono realizzati con materiali ibridi, intrecciati per ridurre la distorsione, offrendo un audio completamente immersivo, comparabile al Dolby 7.1 con dettagli chiari ed una maggiore profondità che fanno sentire al centro dell’azione. Grazie all’imbottitura in simil pelle e alla fascia in acciaio le Logitech G935 risultano molto comode da indossare anche per lunghe sessioni di gioco senza provocare fastidi alle orecchie.

Sulle Logitech G935 è presente anche un sistema di illuminazione Lightsync RGB reattiva e programmabile con software G Hub, con 16,8 milioni di colori disponibili che si adattano alle azioni di gioco, ed inoltre è incluso oltre che un jack ed un cavo 3,5mm. Il pratico microfono per le sessioni assieme agli amici, si disattiva una volta posizionato verso l’alto, mentre sul padiglione si può notare anche la presenza di 6 tasti G programmabili sulla cuffia, per un’esperienza completamente personalizzabile.

