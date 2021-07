Cuffie Wireless Sony WH-1000XM4 con Noise Cancelling al prezzo più basso di sempre!

Se siete soliti seguire le nostre pagine, saprete che, oltre alle più interessanti promozioni della rete, siamo soliti segnalarvi anche offerte relative a prodotti ben specifici, quando questi ultimi vengono proposti dai portali a prezzi di gran lunga inferiori alla media. Oggi è il caso delle cuffie Sony WH-1000XM4, le quali vengono proposte da Amazon al prezzo più basso di sempre, ma solo nella colorazione blu e, quasi sicuramente, per un tempo limitato.

Un’offerta davvero imperdibile, che vi permetterà di risparmiare ben 80€ su quelle che sono tra le migliori cuffie wireless in circolazione. Come saprete, già con la terza generazione di questo modello, Sony era riuscita a stupire gli amanti delle cuffie, implementando una cancellazione del rumore pressoché perfetta, in grado di isolarvi dall’ambiente esterno anche nei posti più rumorosi, un aspetto che è stato ancora migliorato nelle Sony WH-1000XM4, che si confermano leader della categoria.

Anche se esteticamente possono sembrare uguali al precedente modello, le Sony WH-1000XM4 presentano delle piccole differenze che migliorano il comfort, un altro aspetto già ottimo nella precedente generazione, così come la qualità audio, la quale ora supporta la codifica LDAC che, in teoria, dovrebbe assicurare una qualità paragonabile all’analogico, grazie ad un sofisticato DSP che interviene sul segnale bluetooth, migliorandolo in ogni aspetto. Come abbiamo avuto modo di verificare nella nostra recensione completa, ciò si traduce in un’esperienza di riproduzione lodevole, soprattutto con i servizi di streaming che offrono tracce ad alta definizione.

Inoltre, i nuovi accorgimenti vi permetteranno di sfruttare meglio l’upscaling, eliminando i difetti delle tracce audio compresse e ottenere un file paragonabile ai formati audio ad alto bitrate. Ai vertici della categoria vi è anche l’autonomia, dato che potrete godere di ben 30 ore di riproduzione continua. Insomma, cuffie di fascia alta che riusciranno a soddisfare tantissime persone, grazie anche a tecnologie come Speak-to-Chat, che rileva la vostra voce e permette di mettere in pausa autonomamente la riproduzione musicale quando inizierete a parlare con una persona.

Detto ciò, siamo sicuri che in tanti sfrutteranno questa occasione e a noi non ci rimane altro che lasciarvi il link dal quale potrete acquistarle. Ovviamente, se non volete perdervi nessun’altra offerta, continuate a seguire le nostre pagine, così come i nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi. Buono shopping e buon divertimento!

