Cyber Monday Amazon: le 10 migliori offerte tech!

Dopo un’intensa settimana in compagnia delle offerte del Black Friday siamo infine giunti all’ultimo giorno di questa maratona di offerte. Il Cyber Monday si avvia alla sua conclusione, e con esso terminerà anche questo folle periodo dell’anno in cui, come da consuetudine, gli store online si danno battaglia a suon di sconti e promozioni. Una situazione ormai nota e attesa, specie per ciò che concerne il settore tecnologico, che è poi il fulcro di questo Cyber Monday, nato originariamente come evento online interamente dedicato alla vendita di prodotti hi-tech.

Ovviamente, Amazon non si può esimere dal partecipare a questa iniziativa e, sulla coda delle offerte del Black Friday, anche oggi troviamo tantissime proposte interessanti. In questo contenuto andiamo a vedere quali sono a nostro parere le migliori offerte tech del Cyber Monday di Amazon!

Le migliori offerte tech della Cyber Monday Amazon

Apple AirPods con custodia di ricarica

Gli auricolari con cui Apple ha rivoluzionato il settore nel 2016 e che tutt’ora sono tra i migliori auricolari true wireless disponibili sul mercato, sopratutto ad un prezzo così interessante. Gli Apple AirPods sono omodi da indossare durante tutto l’arco della giornata e vengono forniti con la loro custodia che funge da batteria aggiuntiva e da caricatore wireless, garantendo un’autonomia che raggiunge le 24 ore combinate. Si accendono automaticamente quando indossate in modo da rispondere rapidamente alle chiamata e si configurano in maniera semplicissima con qualsiasi dispositivo Apple e non solo.

LG OLED55B16LA Smart TV 4K 55″

Tra le offerte più interessanti di questo fine anno ci sono sicuramente quelle dedicate alle Smart TV che, visto il cambio del digitale terrestre, sono diventate oggetto del desiderio di moltissimi acquirenti. In particolare le Smart TV OLED hanno sempre prezzi sopra il migliaio di euro, quindi quando si scende sotto questa soglia consigliamo sempre di non lasciarsi sfuggire l’occasione, come in questo caso, in cui questo modello di LG scende a 999€.

Oral-B Smart 4 4500 Spazzolino Elettrico

Se volete andare sul sicuro con un regalo di Natale che solitamente è sempre apprezzatto allora uno spazzolino elettrico Oral-B è la scelta perfetta. Non solo è un prodotto che sempre più viene usato da tutti ma è anche una scelta eccellente per fare sia un regalo apprezzato che utile, che sia per altri o per se stessi. In particolare questa special edition presenta una colorazione nera con inserti bianca ed è fornita di comoda custodia da viaggio. Con uno sconto del 63% è un’offerta da non lasciarsi sfuggire!

Thrustmaster TS-XW Racer Sparco P310

Se siete super appassionati di giochi di guida saprete sicuramente dell’enorme differenza di giocare a questi giochi con un volante rispetto al classico controller. I modelli presenti sul mercato sono molteplici ma questo di Thustmaster si rivolge ai veri professionisti dei giochi di corsa. Compatibile con PC e Xbox Series X|S questo TS-XW Racer Sparco P310 Competition Mod, ora disponibile con uno sconto del 28%, è la soluzione perfetta per godere al massimo di giochi come F1 2021 o Assetto Corsa Competizione, senza dimenticare titoli meno simulativi come Forza Horizon 5 o la serie Truck Simulator.

Samsung Memorie 980 PRO SSD 1TB

Rimaniamo nel mondo degli SSD parlando del Samsung 980 PRO in versione da 1TB, un’unità top di gamma venduta oggi al prezzo di 159,99 euro contro i classici 189,99 euro di listino. L’SSD, compatibile anche con PS5, usa memorie Samsung V-NAND 3-bit MLC e può raggiungere velocità fino a 7000MB/s in lettura e fino a 5000MB/s in scrittura grazie allo standard di connessione NVMe PCIe 4.0. Il Samsung 980 PRO è inoltre garantito per 5 anni, o fino a 600 TBW.

SanDisk Extreme Pro microSDXC da 256 GB

Con uno sconto del 72% questa è forse una delle offerte migliori e più alte di questo periodo. Se avete bisogno di memoria per la vostra fotocamera o anche per ampliare lo spazio dispondibile sulla Nintendo Switch vi consigliamo caldamente questo acquisto. La SanDisk Extreme Pro è una delle memorie più veloci sul mercato e con un taglio da 256GB risolvere molti dei vostri problemi di spazio di archiviazione, sia esso per le foto o per i vostri giochi.

Logitech MX Master 3 per Mac

Non c’è molto da dire sul Logitech MX Master 3 se non che è in maniera indiscussa il miglior mouse ergonomico da ufficio che potete acquistare. In questo caso la versione in offerta è quella espressamente dedicata al MAC. Lo sconto forse non è altissimo, ma è comunque il prezzo più basso per questo specifico modello che fa della produttività la sua forza. Impugnatura sempre comoda, moltissime funzioni avanzate, 4000 DPI e connesione USB-C tra le sue specifiche.

Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa

Se siete assidui fruitori di contenuti in streaming come Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube o Twitch e non avete uno Smart TV al passo coi tempi vi sarete spesso dovuti accontentare di quello che avevate a disposizione. Con la Fire TV Stick di Amazon questo problema viene risolto alla radice, una semplice chiavetta HDMI da collegare al vostro TV che vi darà accesso a tutte queste applicazioni in modo veloce e semplice. Scontata del 43% è un assoluto must-buy!

COSORI Friggitrice ad Aria Calda, 5,5L

Oggetto del desiderio di tantissime famiglie, la friggitrice ad aria è uno dei prodotti più ricercati durante il Black Friday. Vuoi per comodità di dover utilizzare pochissimo olio, vuoi per il modo più salutare di friggere gli alimenti, questo elettrodomestico è indubbiamente un’ottima aggiunta alla propria cucina. Il modello che vi proponiamo non è di una marca famosa, ma valutazioni (4,6/5) e recensioni (58.092) su Amazon parlano per lei. Oltretutto in questi giorni è scontata del 24%!

Beats Solo Pro Wireless Cuffie con cancellazione del rumore

Come ultimo prodotto di questa lista torniamo ad una periferiche audio, con un altro dispositivo indirettamente a marchio Apple. Beats è stato un marchio di tendenza per molti anni e il suo livello qualitativo è ulteriormente migliorato dopo l’acquisizione da parte di Apple. Questa Solo Pro Wireless infatti sono equipaggiate con il chipset Apple H1, sono bluetooth e dispongono di cancellazione del rumore. In questi giorni le trovate addirittura a metà prezzo!

