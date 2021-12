CyberGhost VPN, super sconto natalizio! 84% in meno sul piano triennale!

Anche dopo il Black Friday continuano comunque le super offerte di CyberGhost VPN. Infatti in occasione del periodo Natalizio è stata presentata una nuova promozione che vi permetterà di sottoscrivere il piano triennale con addirittura l’84% di sconto! E se non bastasse avrete anche 3 mesi in omaggio.

Con i suoi oltre 7000 server in ben 90 paesi e applicazioni per Windows, Mac, iOS e Android, CyberGhost è una delle migliori VPN presenti sul mercato. Il suo punto di forza principale è sicuramente nella connessione veloce e molto stabile, frutto anche di un sistema di selezione automatica dei server davvero molto intelligente, che vi permette, ad esempio di utilizzare automaticamente il miglior server disponibile in base al servizio da utilizzare (Netflix, Hulu, YouTube, ecc.), rendendo quindi la navigazione via VPN molto semplice ed intuitiva, specie per chi non è proprio avvezzo al mondo delle VPN.

Come potete leggere nella nostra recensione parliamo quindi di un servizio solido che senz’altro riesce a mantenere le promesse fatte. È se comunque non riscontrasse la vostra approvazione CyberGhost offre sempre una finestra di 45 giorni per ripensarci e chiedere il rimborso completo, nel caso non si fosse soddisfatti del servizio, dove altri operatori del settore arrivano a 30 giorni.

Con questa offerte di Natale potrete quindi sottoscrivere il servizio per 39 mesi a soli 1,89€ al mese, veramente un’inezia per garantirvi un servizio di alto livello che vi permetterà di proteggere i vostri dati nel modo migliore possibile.

