State pensando di regalare trucchi, fragranze o accessori per il makeup ai vostri parenti o amici in vista di Natale? Allora non dovreste assolutamente farvi scappare le fantastiche proposte in corso da Sephora, per semplificare drasticamente la vostra ricerca! Nell’apposita pagina Sephora, avrete la possibilità di scegliere i prodotti, i set e i cofanetti ideali per voi.

Potrete scegliere tra articoli a meno di 30€, tra i 30€ e i 50€ e ovviamente anche oltre i 50€. In alternativa, potrete navigare tra: idee regalo make-up, idee regalo per lui, fragranze per la casa, calendario dell’avvento. Trovare ciò che fa per voi, tra la vasta selezione disponibile, con numerosi sconti speciali in aggiunta, sarà davvero un gioco da ragazzi!

A meno di 30€, per esempio, potrete acquistare il Cofanetto Best-Seller Correttore Shape Tape di Tarte ad appena 29,90€. Il cofanetto comprende 1 correttore shape tape, mascara maneater e il balsamo per le labbra maracuja juicy rosa. Un regalo natalizio iconico tenendo presente che il correttore shape tape è il n° 1 dei correttori!

La soluzione ideale per provare i best-seller di Carte o per fare semplicemente un regalo dall’ottimo rapporto qualità/prezzo: il correttore shape tape in edizione limitata offre una coprenza totale per 16 ore, il mascara maneater in formato da viaggio dona volume, lunghezza e incurvatura eccezionali, mentre il balsamo labbra rosa in formato da viaggio è un balsamo, gloss, rossetto e trattamento tutto in uno.

Le promozioni di cui vi abbiamo parlato sono solo alcune delle numerose proposte che godono di sconti super validi, in questo periodo di offerte, per questo motivo non dovreste assolutamente dimenticarvi di dare subito uno sguardo approfondito alla pagina pagina Sephora dedicata.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte,Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

