Risen per PS4, prezzo piccolissimo! SOLO 7,98€

Era il 2009 quando Risen fece il suo esordio assoluto, ma di recente l'apprezzato action RPG ha visto il suo porting sulle console più recenti come PS4, con il lancio avvenuto a gennaio 2023. Se quindi non avete ancora avuto l'opportunità di mettere le mani sul gioco, sappiate che oggi potete approfittare di un titanico sconto del 73% sulle pagine di Amazon, che vi permette di acquistare Risen per PS4 a casa spendendo solo 7,98€: una cifra davvero irrisoria, considerando che il gioco ha tanto da offrire.

Risen, chi dovrebbe acquistarlo?

Risen si presenta come l'opzione ideale per gli appassionati di giochi di ruolo e d'azione che cercano una narrazione coinvolgente e la libertà di esplorare un mondo aperto che potrebbe nascondere segreti dietro ogni anfratto. Questa versione rimasterizzata offre un'esperienza ottimizzata per i moderni sistemi di gioco, con controlli adattati al gamepad e un'interfaccia utente migliorata, in modo che il fatto che il gioco sia originariamente uscito un po' di tempo fa non possa pesare. Se volete saperne di più del porting, potete trovare la nostra recensione della re-release su Switch, rispetto alla quale la versione PS4 è tecnicamente superiore, come è ovvio che sia.

La proposta ludica si estende per una sessantina di ora di gameplay, permettendovi nella vostra avventura di padroneggiare le abilità del protagonista e di sfoderare numerosi incantesimi per avere ragione dei vostri avversari. Come scritto dal nostro Gianluca Arena nella recensione su SpazioGames, è un gioco che «consigliamo a quanti non si lasciano spaventare da un titolo grezzo sotto molti aspetti ma anche profondo e ben scritto».

Considerando che oggi il prezzo è davvero piccolissimo, addirittura sotto gli 8€ grazie allo sconto del 73%, questa può essere l'occasione ideale per mettere le mani su Risen e godervi un intrigante gioco di ruolo firmato dai veterani di Piranha Bytes.

