Dirt 5: ecco dove acquistarlo al miglior prezzo

Aggiornamento 16 ottobre 2020: aggiornati prezzi e store di Dirt 5!

Il prossimo 6 novembre sbarcherà finalmente su PC, Xbox One e PlayStation 4 l’attesissimo Dirt 5, racing game di Codemasters che promette di regalarci ore e ore di sfrenato divertimento. Ancora poco più di due mesi, insomma, e potremo finalmente mettere le mani sul titolo, che contiene al suo interno ben 70 differenti percorsi distribuiti in 10 diverse località. Nonostante ci sia quindi da attendere ancora un po’, è però possibile fin da ora prenotare Dirt 5 al miglior prezzo sul mercato e assicurarsi fin dal D1 questo promettente gioco.

A rendere il tutto più interessante è poi il fatto che chiunque acquisterà Dirt 5 per Xbox One o PS4 potrà ottenere gratuitamente, quando sarà resa disponibile, anche la versione del gioco per next gen, ossia per rispettivamente Xbox Series X e PS5. In altre parole, con il medesimo disco potrete giocare a questo attesissimo gioco anche sulle future console, beneficiando di tutti i vantaggi del caso.

Di Dirt 5 non sono purtroppo previste ora come ora particolari edizioni speciali, ma Amazon propone in ogni caso in esclusiva una Limited Edition del titolo, contenente oltre a Dirt 5 anche un codice per poter utilizzare la bellissima Porche Macan T1 Rally Raid. Un ottimo motivo in più, insomma, per prenotare Dirt 5 al miglior prezzo sul mercato.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!