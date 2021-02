Divertiti in sicurezza con le nuove offerte Smartbox per San Valentino!

Vogliamo prenderci una pausa dalle tipiche offerte tech di oggi per segnalarvi l’arrivo, in occasione di San Valentino, di molte offerte sul portale di Smartbox, anche in virtù del possibile e prossimo abbassamento delle restrizioni in alcune regioni che, almeno in teoria, dovrebbero permettere di potersi spostare per qualche breve scampagnate. Qualora però così non fosse non preoccupatevi, perché le attività acquistabili via Smartbox potranno essere “riscattate” anche a mesi di distanza dall’acquisto, permettendovi così di prepararvi oggi (ed a prezzo scontato) i viaggi di domani. Del resto, Smartbox si è adoperato molto per cercare di offrire ai propri clienti il modo migliore per poter continuare ad usufruire dei suoi pacchetti, ed infatti è stata adottata una vera e propria Garanzia Covid, grazie alla quale potete acquistare comodamente e trasformare queste occasioni in regali per San Valentino, il tutto con il massimo della sicurezza.

Questa Garanzia Covid vi permetterà di acquistare i pacchetti che più desiderate e poi, qualora dovessero sopraggiungere imprevisti legati alla pandemia che non dovrebbero permettervi di vivere l’esperienza acquistata, Smartbox sarà in grado di estendere la validità dell’offerta oppure di impegnarsi nel trovare altre valide alternative tra cui scegliere. Tutti gli alberghi, ristoranti e luoghi scelti dalla società per i propri pacchetti rispettano le norme di distanziamento e di sanificazione degli ambienti, ed inoltre per venire ancora più incontro agli utenti, adesso la durata di uno Smartbox è stata allungata fino a 3 anni e 3 mesi, il che vuol dire che acquistando oggi avrete tempo fino a Maggio 2024 per prenotare il vostro prossimo viaggio! Ad ogni modo, vi invitiamo a consultare l’apposita pagina di termini e condizioni sulla garanzia Covid qualora siate interessati a ricevere maggiori informazioni.

Con questa offerta potrete acquistare tantissimi soggiorni per due che includono particolari attività come possono essere la degustazione di vino, lunghe passeggiate a cavallo, tra cui è possibile trovare anche pacchetti estremamente romantici come Incanto del Lago di Como, che vi permetterà di fare un giro in barca lungo il meraviglioso lago. Se invece siete più interessati alle attività spericolate, in questa selezione di offerte troverete alcune dei più incredibili sport estremi disponibili come il lancio con il paracadute oppure il volo in elicottero, ma anche l’affascinante viaggio sulle Alpi a bordo di una mongolfiera.

Potrebbe non sembrare il momento opportuno per acquistare uno Smartbox, ma è esattamente il contrario, infatti la garanzia Covid ed il prolungamento della scadenza delle offerte riescono comunque a fornire la giusta assicurazione per effettuare l’acquisto. Proprio per questo vi invitiamo a consultare l’intera proposta di Smartbox presenti sul sito, così che possiate trovare quella più adatta alle vostre necessità. L’ultima cosa da fare prima di lasciarvi all’acquisto del vostro prossimo Smartbox, è il ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

