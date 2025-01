Il prossimo 18 gennaio, alle ore 20:45, si affronteranno Atalanta e Napoli in una sfida fondamentale per la Serie A. Per gli appassionati che desiderano seguire questa partita in diretta, ci sono diversi modi per farlo comodamente da casa, o anche se vi trovate all’estero. La partita sarà trasmessa su DAZN, Sky Sport Calcio e Sky Sport Summer, con la possibilità di seguirla anche su Now, il servizio di streaming di Sky. Se vi trovate fuori Italia, non preoccupatevi perché esistono diverse soluzioni per poter godere della partita. Basta avere una buona connessione a internet e un abbonamento ai servizi di streaming menzionati a fine articolo.

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Atalanta - Napoli in TV e streaming

La partita Atalanta - Napoli è prevista per le 20:45 del 18 gennaio e sarà trasmessa in diretta su DAZN, Sky e NOW.

Come ci arrivano le due squadre

Atalanta sta vivendo un buon momento di forma, avendo ottenuto 2 vittorie e 3 pareggi nelle ultime 5 partite. Attualmente occupano il 3° posto in classifica, confermandosi una delle squadre più competitive di questa stagione di Serie A. La formazione di Gian Piero Gasperini sembra aver trovato il giusto equilibrio tra attacco e difesa, e sarà determinata a mantenere la sua posizione di vertice contro una delle squadre più in forma del campionato.

Il Napoli, dal canto suo, sta attraversando una striscia positiva di 5 vittorie consecutive. La squadra di Luciano Spalletti è al momento in testa alla classifica, con una solidità che la rende una delle principali favorite per il titolo. L’attacco napoletano è particolarmente prolifico, e la difesa ha dimostrato di essere molto compatta. Con il morale alto e un rendimento continuo, il Napoli affronterà l’Atalanta con l’obiettivo di consolidare il primato.

Probabili formazioni Atalanta - Napoli

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; De Roon, Djimsiti, Hien; Bellanova, Ederson, Pasalic, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Retegui. All. Gasperini.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. All. Conte.

Come vedere Atalanta - Napoli dall'estero

Se vi trovate all'estero e volete seguire Atalanta Napoli in diretta, la soluzione ideale è utilizzare una delle migliori VPN per lo streaming per connettervi appunto a uno dei servizi di streaming italiani. Con una VPN di qualità, potrete simulare la vostra posizione in Italia e accedere ai canali che trasmettono la partita, come DAZN, Sky o Now. Le VPN non solo proteggono la vostra privacy online, ma vi permettono anche di aggirare le restrizioni geografiche, garantendovi una visione fluida e sicura dell’incontro, ovunque vi troviate.