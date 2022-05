Se siete alla ricerca di un ottimo aspirapolvere senza fili ad un prezzo super conveniente, vi consigliamo di dare uno sguardo al fantastico modello Dyson V12 Slim Absolute disponibile su eBay a soli 549,00€ invece di 649,00€. Lo store è contraddistinto da numerose offerte in ambito cura della casa e della persona, per questo abbiamo deciso di consigliarvi l’articolo a marchio Dyson in quanto si tratta di uno dei miglior sul mercato ed è ribassato di ben 100€!

L’aspirapolvere in questione è versatile, pensato per raggiungere i punti più difficili di ogni stanza e dotato di numerosi accessori di prima qualità. Dato che si tratta di un’offerta limitata e non abbiamo modo di sapere quante siano le unità disponibili, vi consigliamo di sfruttarla il prima possibile.

Dyson è un’azienda inglese che progetta e produce alcuni tra i migliori elettrodomestici presenti sul mercato, a partire da ventilatori e purificatori fino ad aspirapolveri e asciugacapelli. Tra le proposte più interessanti del brand, c’è proprio il modello V12 Slim Absolute potente e ideato per pulire a fondo, facilmente e ovunque. Il motore digitale Dyson Hyperdymium di cui è dotato, è in grado di raggiungere i 125.000 giri al minuto,per aspirare anche la polvere più microscopica e i peli dei vostri amici a 4 zampe.

L’elettrodomestico è pensato per assicurarvi il massimo delle performance in ambito cura della casa: mentre la spazzola Laser Slim Fluffy è caratterizzata da un profilo molto basso, con setole in nylon e filamenti in fibra di carbonio perfetti per raggiungere gli spazi più stretti, la Direct Drive è ideata appositamente per pulire in profondità anche tappeti e materassi. Inoltre, per essere certi di aver eliminato ogni particella di polvere presente, potrete sfruttare il laser presente sull’aspirapolvere: grazie alla sua posizione inclinata potrete scovare anche lo sporco invisibile a occhio nudo. Non meno importante, il Dyson V12 Slim è dotato di una stazione di ricarica a muro, a cui basterà attaccarlo per ottenere il massimo della potenza in poche ore. Vi ricordiamo che, solo per pochissimo tempo, potrete portarlo a casa con ben 100€ di sconto!

Il prodotto di cui vi abbiamo parlato è solo un’assaggio di tutti gli articoli che potrete trovare in sconto nel corso di questo periodo, per questo vi consigliamo caldamente di non lasciarvi scappare le offerte e di dare uno sguardo approfondito alla pagina eBay dedicata.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!