State pensando di acquistare un aspirapolvere super performante ma, giustamente, non avete intenzione di spendere un occhio della testa? In questo caso, non dovreste assolutamente lasciarvi scappare la super promozione disponibile sul modello Dyson V8 Absolute. Al momento, infatti, è disponibile su Euronics a un prezzo davvero super conveniente! Grazie alle numerose offerte disponibili nella sezione Sottocosto Unieuro potrete portarlo a casa al costo di soli 299,00€ invece i 399,00€. Un prezzo davvero imperdibile per un elettrodomestico tanto performante!

Il modello Dyson V8 è potente, versatile e super silenzioso, in grado di semplificare la vostra routine quotidiana in casa. Dunque un prodotto ideale per far salire di livello la pulizia delle vostre stanze ma con un rapporto qualità/prezzo piuttosto ragionevole! Proprio per questo motivo, trattandosi di un prodotto così valido, vi invitiamo a effettuare il vostro acquisto fintanto che è in sconto.

Si tratta di un aspirapolvere senza fili progettato per pulire al meglio anche per case con animali domestici, grazie alla tecnologia Dyson anti-groviglio, perfetta per rimuovere capelli e peli rapidamente in tutte le vostre stanze. Altrettanto importanti le potenti forze centrifughe di cui è dotato, in grado di separare polvere, sporco e capelli dal flusso d’aria che, al fianco del filtro a rete metallica, permettono di filtrate attentamente qualsiasi cosa oltre i 400 micron.

Inoltre, come accennato nell’introduzione, questo elettrodomestico è stato progettato per emettere un basso rumore anche in pieno utilizzo. Infatti, le vie aeree aerodinamiche e flusso d’aria diretto in schiuma a cellule aperte attorno al motore si occupano appositamente di ridurre efficacemente il rumore.

In più, il feltro acustico e la schiuma a cellule chiuse assorbono le vibrazioni, per garantirvi il massimo comfort. Da non sottovalutare anche il sistema di filtrazione completamente sigillato di Dyson che cattura la polvere e sigilla il 99,99% delle particelle microscopiche fino a 0,3 micron, più piccole anche dei peli di animali domestici. Ovviamente non possiamo dedicare qualche riga ai 15 cicloni che generano forze fino a 47.000g per rimuovere la polvere dal flusso d’aria senza la minima perdita di aspirazione.

