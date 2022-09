Se siete stati sopraffatti dalle numerose offerte di questo periodo al punto da non trovare più quelle dedicate al ritorno sui banchi di scuola, questo articolo verrà in vostro soccorso. Di seguito troverete infatti una serie di prodotti scontati per il Back to School, la cui selezione terrà in considerazione in particolar modo soluzioni capaci di agevolare la vostra produttività durante lo studio, nonché i momenti di svago.

Considerando i prezzi vantaggiosi di questi prodotti, la selezione è stata fatta tenendo in considerazione le attuali proposte di eBay che, in questo inizio di settembre, si concentrano molto sugli articoli per la scuola, con un occhio di riguardo alle soluzioni tecnologiche. Abbiamo quindi analizzato le varie offerte e riportato in un unico posto le più interessanti, cosicché possiate scoprire velocemente ciò che vi permetterà di risparmiare di più, oltre ad avere più tempo per valutare le offerte delle varie categorie merceologiche.

Notebook Asus CX1500CKA

Studiare a casa senza un notebook con cui effettuare ricerche scolastiche e senza un posto sicuro in cui memorizzare i vari documenti della scuola non è certo l’ideale. Nonostante manchi pochissimo al suono della campanella, siete ancora in tempo per arrivare pronti e per acquistare a prezzo scontato l’Asus CX1500CKA. eBay lo propone a soli 209,00€, una cifra vantaggiosa pur essendo un Chromebook, visto che si tratta di un modello da 15 pollici con bordi particolarmente sottili. Con una batteria di lunga durata, questo dispositivo non vi lascerà mai senza autonomia, dimostrandosi un compagno perfetto in grado di aiutarvi a ottenere il meglio durante tutto l’anno scolastico.

VEDI SU EBAY

Stampante multifunzione HP ENVY 6432e

Avere una buona stampante, soprattutto se multifunzione, è molto importante per uno studente, che potrà stampare direttamente dalla propria stanza i documenti relativi ai corsi effettuati o presentare il proprio lavoro al professore in maniera veloce. Diversi sono i modelli in sconto su eBay, ma l’HP ENVY 6432e è quello che convince di più, anche perché potrete acquistarlo a soli 99,90€. Si tratta di una stampante a inchiostro con supporto al Wi-Fi e con funzione di copiatrice, fax e scanner. Un modello multifunzione dunque, capace di scannerizzare documenti e foto ad elevati DPI su fogli A4.

VEDI SU EBAY

Webcam VIDLOK

Abbiamo visto quanto sia stata indispensabile la webcam negli ultimi anni nell’ambiente scolastico, ma se volete aggiungerne una anche al vostro PC desktop, potreste approfittare dell’ottimo prezzo di questo modello con risoluzione Full HD. Esteticamente simile a una soluzione Logitech, viene proposta da eBay a soli 21,90€. Le specifiche tecniche suggeriscono che si tratta di una webcam capace di assicurare immagini nitide e sempre a fuoco, nonché un audio chiaro. Con il supporto al Plug & Play vi basterà collegarla alla porta USB e nel giro di pochi secondi sarà pronta all’uso.

VEDI SU EBAY

Hard Disk Seagate Barracuda 1TB

Se volete salvare i vostri documenti scolastici in un hard disk dedicato, per maggior sicurezza e per non sacrificare lo spazio di archiviazione originale del PC, con soli 34,99€ potrete acquistare il Seagate Barracuda da 1TB. Con 1000GB a disposizione avrete lo spazio per salvare qualsiasi tipi di documenti scolastici e molto probabilmente potrete usare quelli che vi rimarranno liberi per memorizzare ciò che non riuscivate a farci stare nel primo slot. Le soluzioni Seagate Barracuda sono poi note per le loro ottime performance e per la loro affidabilità, ponendosi come degli ottimi componenti per chi vuole aumentare lo spazio libero al miglior prezzo.

VEDI SU EBAY

Kit tastiera e mouse Dell

Proposto a 59,90€ invece di 84,90€, questo kit composto da una tastiera e mouse, entrambi a marchio Dell, vi permetterà di compilare i documenti e di scrivere i temi scolastici in modo confortevole. Entrambe le periferiche funzionano senza fili e sono compatibili con i più noti sistemi operativi, incluso Android, Linux e Ubuntu. Vale la pena citare la possibilità di connettere queste periferiche al loro ricevitore tramite due diverse tecnologie wireless: Dual Mode RF a 2,4 GHz e Bluetooth 5.0. Potrete passare da una modalità all’altra tramite gli appositi tasti dedicati, presenti sia sul mouse che sulla tastiera. Insomma, periferiche moderne e pensate per scrivere nella posizione di digitazione ideale.

VEDI SU EBAY

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!