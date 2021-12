eBay: fino a 100€ di sconto sui prodotti Dyson con questo codice

Come abbiamo più volte sottolineato i prodotti Dyson sono tra gli elettrodomestici più desiderate dagli italiani, siano essi aspirapolvere, phon, piastre dei capelli o altro ancora. Se volete acquistare un loro prodotto e risparmiare allo stesso tempo sarete felici di sapere che su eBay è disponibile un codice sconto del 15% che permetterà di risparmiare fino a 100€ su alcuni prodotti Dyson selezionati.

Uno dei prodotti più desiderati è sicuramente il Dyson Pure Cool, un purificatore d’aria che rimuove il 99,95% delle particelle ultrafini di dimensione fino a 0,1 micron¹, tra cui gli allergeni. Questo purificatore riesce a coprire fino a 81 m³ e cattura polvere, allergeni e odori. Grazie ai sensori integrati che analizzano costantemente l’aria, il Pure Cool identifica gli inquinanti a livello molecolare, mostrando in tempo reale i dati sullo schermo LCD. Inoltre grazie al filtro HEPA cattura gas e particelle ultrafini e lo strato ai carboni attivi rimuove odori e gas.

Oltre al Dyson Pure Cool troviamo nella promozione anche i famosi aspirapolvere Dyson con i modelli V7 Motorhead e V8 Slim Parquet e le piastre per capelli Dyson Corrale. Oltre agli sconti già presenti su questi prodotti potrete applicare il codice DIC21EDAYS per ricevere un ulteriore 15% di sconto fino ad un massimo di 50€. Vi ricordiamo che questo codice può essere utilizzato per un massimo di 4 volte per utente.

Le migliori offerte sui prodotti Dyson su eBay

Dyson Pure Cool Link a 399,00€

Venduto direttamente da Dyson tramite eBay potete acquistare il Dyson Pure Cool Link, quindi gestibile anche tramite applicazione, a 399,00€ invece di 449,00€ applicando il codice sconto DIC21EDAYS.

Altre offerte Dyson su eBay

