eBay: sconti fuori di testa sui grandi elettrodomestici, risparmi fino al 50%!

Dopo avervi proposto quelle che sono le occasioni odierne degli Imperdibili di eBay, vogliamo ora segnalarvi che sulla piattaforma è possibile anche acquistare tanti grandi elettrodomestici ad un ottimo prezzo, in quella che è una selezione che comprende articoli come frigoriferi, lavatrici, o forni da incasso e tanto altro delle migliori marche, e con sconti che arrivano fino al 50%!

Tante le proposte, anche se quella che ci preme segnalarvi è relativa alla lavasciuga Samsung AI WD10T634DBH, che può esser acquistata a 599,90€ anziché a 999,90€. Questa capiente lavasciuga sfrutta una tecnologia di ecolavaggio per ottenere ottimi risultati anche a basse temperature, permettendo un utilizzo ottimale del detersivo, che comporta anche ad un risparmio sia di tempo che di energia. Inoltre, grazie al capiente cestello, che può contenere fino a 10,5 kg di bucato, ed ai numerosi sensori capaci di monitorare costantemente le varie fasi di lavaggio, la Samsung AI WD10T634DBH è in grado di garantire prestazioni elevate con il minimo dei consumi, il che è merito anche degli speciali agitatori, che “mescolano” sapone e capi d’abbigliamento per una pulizia a fondo al minimo del consumo elettrico.

Uno dei fulcri dell’innovazione di Samsung AI WD10T634DBH è l’intelligenza artificiale integrata, che permette di memorizzare i cicli più utilizzati, ottenere informazioni sui capi e suggerire i programmi migliori da utilizzare. Inoltre, grazie al collegamento attraverso l’app SmartThings è possibile selezionare la migliore modalità di asciugatura, programmare i vari cicli e persino risolvere eventuali problemi tecnici, il tutto direttamente dal proprio smartphone.

Unendo in un solo dispositivo la miglior tecnologia di lavaggio Samsung, questa lavasciuga è in grado, in appena 59 minuti, di eseguire cicli completi che, per altro, possono godere anche di una accurata sanificazione grazie ad un potente getto di vapore igienizzante. Infine, Samsung AI WD10T634DBH dispone poi del particolare cassetto Auto Dispense, che eroga la giusta quantità di detersivo in base al volume di bucato presente, andando quindi ad evitare inutili sprechi.

Insomma, avrete capito che oltre alla lavasciuga Samsung AI WD10T634DBH sono molti i prodotti presenti in questa selezione di eBay, e per questo il nostro consiglio non potrà che essere quello di visitare l'apposita pagina del portale e trovare quindi l'offerta più consona per voi. Vi ricordiamo, inoltre, che in queste ore potete sfruttare su eBay le offerte di Pasqua riguardanti le uova di cioccolato ed altri dolciumi tipici, grazie alla possibilità di usare il portale per ricevere la spesa a casa.

