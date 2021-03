Xiaomi Mi 11 già scontato di 178€ nelle offerte eBay

Se grazie alle offerte Amazon di primavera siete riusciti a risparmiare abbastanza da poter pensare ad altri acquisti, vi informiamo che negli Imperdibili di eBay potreste trovare altre interessanti proposte di cui approfittare. Proprio come Amazon, infatti, sul noto portale di compravendita troverete un’ampia scelta di prodotti scontati, inclusi articoli a tema Pasqua, come tantissime uova di cioccolato. Inoltre, vi ricordiamo che su eBay potrete sfruttare ancora il codice sconto PITMAR21, che vi permetterà di risparmiare un ulteriore 5% sugli articoli già scontati.

Una delle migliori proposte del giorno è il nuovissimo Xiaomi Mi 11, uno smartphone presentato il mese scorso ma che potrete già acquistare ad un prezzo scontato grazie alle offerte eBay, che propone la variante da 256GB a 759,99€ invece di 899,90€, una cifra che diventa ancora più interessante una volta applicato il coupon PITMAR21, che abbasserà il prezzo di altri 38€ permettendovi di comprarlo a soli 721,99€.

Come saprete, Xiaomi è sinonimo di un ottimo rapporto qualità/prezzo e con il Mi 11 l’azienda è riuscita a superarsi, creando uno smartphone dal design raffinato e con un’attenzione ai dettagli incredibile. Il display da ben 6,8 pollici con risoluzione 1440 x 3200 fa sì che questo specifico modello sia perfetto per coloro che amano guardare numerosi video, nonché coloro che usano lo smartphone per giocare. A tal proposito, l’ultima generazione della popolare serie Mi di Xiaomi monta il nuovo Snapdragon 888, il processore top di gamma del 2021, che porta le prestazioni mobile ad un nuovo livello.

Rispetto alla precedente generazione, lo schermo di Xiaomi Mi 11 ha ricevuto enormi aggiornamenti, tra cui la tecnologia AMOLED a 120hz e l’aumento di risoluzione, che porta il valore PPI oltre la soglia di 500. Questo significa che potrete beneficiare di una qualità di riproduzione eccellente, godendovi i contenuti multimediali senza alcuna perdita di dettaglio. Per quanto riguardo il comparto fotografico, l’azienda ha implementato in questo modello un sensore principale da 108MP che, oltre a scattare foto paragonabili ai migliori cameraphone, riesce a registrare video in 8K!

Insomma, a distanza di neanche 2 mesi dalla presentazione, eBay propone già l’ottimo Xiaomi Mi 11 ad un prezzo vantaggioso. Dunque, se stavate aspettando la prima occasione per acquistare il nuovo concentrato di tecnologia a marchio Xiaomi, non potete perdervi la proposta odierna di eBay. Vi ricordiamo però che sulle pagine del portale ci sono numerose altre offerte, motivo per cui suggeriamo di visitare la pagina dedicata per valutare se è il caso di aggiungere al carrello qualcos’altro. Infine, non dimenticate di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

