Se state pensando di acquistare nuovi articoli tech o elettrodomestici, vi consigliamo di non farvi scappare la super offerta attiva da Unieuro fino al 23 giugno. Acquistando uno dei prodotti selezionati, non solo potrete sfruttare degli sconti che superano anche il 30%, ma avrete la possibilità di ricevere una Fat Bike Teklio in regalo oppure un monopattino elettrico Teklio con un contributo di soli 79€.

La Fat Bike, dal valore di ben 299,90€, è un prodotto valido e sicuro con telaio in acciaio pieghevole, degli pneumatici Fat 20″ x 4.0″ che vi assicurano un’aderenza maggiore rispetto alle normali biciclette, cambio a 6 rapporti ed ottimi freni a disco. In alternativa, il monopattino è un’opzione altrettanto allettante e dal valore di 379,90€. Quest’ultimo è caratterizzato da un’autonomia fino a 20km, velocità massima di 20 km/h, 350W di potenza motore e un comodissimo display LED che potrete utilizzare per impostare le funzionalità o per tenere sotto controllo la carica rimasta!

Sfruttare l’offerta in corso sarà davvero facile ed estremamente veloce in quanto, una volta aperta la pagina dedicata alla promozione, dovrete semplicemente aggiungere al carrello uno degli articoli aderenti e accuratamente selezionai da Unieuro. Le proposte sono numerosissime, di varia tipologia e anche di budget differenti: potrete acquistare un smartphone Samsung Galaxy Z Flip3 scontato a 799,00€, un iRobot Roomba i6 a soli 499,90€, una smart TV Sony BRAVIA 4K da 55″ al prezzo di 749,90€ e molto altro ancora. Aggiunto il necessario al carrello, potrete decidere tra la Fat Bike Teklio oppure il Monopattino Teklio in base alle vostre specifiche preferenze.

Qualora i prodotti siano immediatamente disponibili, ne sarà effettuata la spedizione entro pochi giorni e il contributo di 79€ sarà addebitato al momento dell’ordine stesso, ovviamente solo scegliendo il Monopattino Teklio. In caso contrario, si applicherà semplicemente la procedura di prenotazione. Come altra opzione, potrete sfruttare gratuitamente il servizio “clicca e ritira” che prevede di cercare un punto vendita abilitato al servizio e verificare la disponibilità dei vostri acquisti e del prodotto omaggio a marchio Teklio. Una volta ricevuta l’e-mail di conferma e superata la fase di checkout, potrete decidere quando recarvi al punto vendita per ritirare!

Se siete interessati a dare uno sguardo ai numerosi articoli che aderiscono alla promozione in corso, con sconti super validi applicati ancora per poco, non dovreste assolutamente dimenticarvi di passare direttamente sulla pagina Unieuro dedicata.

