Echo Dot 3: prezzo bomba su Amazon! Sconto del 60%!

In attesa del Black Friday, Amazon ci propone sconti molto validi e convenienti per il suo altrettanto conveniente Early Black Friday! Oggi in particolare, vi segnaliamo il ribasso su Echo Dot 3, l’altoparlante intelligente con Alexa integrata, tra i best seller firmati Amazon, che al momento potrete acquistae con il 60% di sconto! Un’ottima offerta per un dispositivo con un ottimo rapporto qualità/prezzo e una grande utilità tra le mura di casa.

Proprio per questo, vi consigliamo di considerare l’acquisto dell’altoparlante Echo Dot 3 di terza generazione: non solo per facilitare l’ascolto di musica in streaming, chiamare o inviare messaggi ma, soprattutto, per gestire tutti i prodotti intelligenti che avete in casa senza muovere un dito, dato che al momento è disponibile a un prezzo modico di 19,90€ contro i soliti 49,99€! Non fatevelo scappare!

Echo Dot 3 è un altoparlante rivestito in tessuto, dal design minimal e compatto, perfetto anche per gli spazi più piccoli, vediamo perché questa offerta è così conveniente, osservando da vicino le varie feature del prodotto: avrete la possibilità di associarlo con altri prodotti intelligenti per tutta casa, rendendo smart l’accensione e lo spegnimento degli altri elettrodomestici presenti nelle stanze, un modo facile e rapido per gestire gli elettrodomestici in casa vostra senza perdere tempo. Anche il lato personalizzazione non è da sottovalutare, potrete scegliere centinaia di skill con cui rendere Alexa perfetta per le vostre necessità e le vostre abitudini quotidiane, in grado di aiutarvi a gestire la vostra giornata, senza sforzarvi ulteriormente e il tutto per soli 19,90€!

Ma non è finita qui, grazie alla presenza di Alexa, potrete controllare la musica con la vostra voce, decidendo da quale piattaforma di streaming volete ascoltare i vostri brani preferiti; sono supportati Amazon Music, Apple Music, Spotify, TuneIn, Audible (con cui fruire di fantastici audiolibri) e altre piattaforme. Echo Dot 3 può rispondere alle vostre necessità, leggendo le ultime notizie o le previsioni del tempo, impostando sveglie e inviando messaggi o facendo partire delle chiamate.

Amazon sta mettendo a disposizione ribassi da capogiro in questo periodo di Early Black Friday, con offerte di ogni genere dal tech fino alla cura della persona o della casa come nel caso dell’altoparlante intelligente Echo Dot 3, ma per rimanere sempre aggiornati, e non perdere nemmeno uno sconto, vi ricordiamo che potete trovare tutti gli sconti direttamente sui nostri quattro canali Telegram dedicati ai ribassi più convenienti su ogni piattaforma, sempre aggiornati sulle migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi. Buoni acquisti!

Le migliori offerte dell’Early Black Friday Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!