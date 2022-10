Come saprete, non manca ormai molto alla tanto attesa edizione autunnale degli AmazonPrime Day, ovvero le due giornate di offerte riservate ai clienti iscritti al servizio Amazon Prime, che partiranno i prossimi 11 e il 12 ottobre.

Ebbene, anche al netto dell’attesa, è un piacere segnalarvi che, sul portale, gli sconti non si sono affatto fermati, ed anzi Amazon ha già messo in campo una serie di offerte anticipate, disponibili per tutti i suoi clienti, e totalmente riservate ai dispositivi Amazon Echo, tra cui anche il prodotto che andiamo a presentarvi in questo articolo.

Di che stiamo parlando? Semplicemente dello splendido Amazon Echo Show 15, ovvero quello che, attualmente, è il più grande dei dispositivi prodotti da Amazon, disponendo di uno schermo da ben 15 pollici, e proponendosi come una vera e propria finestra digitale sul mondo!

Un prodotto che ha, più o meno, le dimensioni di un quadro, è che è pensato per essere disposto direttamente a parete, con un’effetto a dir poco sorprendente sia in termini estetici, che tecnologici! Il prezzo? Parliamo di 209,99€, contro i 249,99€, con uno sconto applicato del 16%, ovvero il più alto su questo dispositivo sin dal suo lancio.

Certo, parliamo di un prezzo non per tutti, ma anche di un prodotto straordinario che, anzitutto, vanta uno splendido schermo touch da 15,6″, con risoluzione Full HD e una fotocamera da ben 5 MP, posta direttamente sulla cornice, e quindi anche difficilmente rilevabile, per mantenere intatto un form factor che, ovviamente, punta direttamente alla mimetizzazione con l’ambiente e l’arredamento in generale.

Ma a che serve Echo Show 15? Sostanzialmente a fare un po’ di tutto e, sicuramente, a fare quanto è ormai possibile con i più piccoli dispositivi della famiglia Echo Show, come ad esempio consultare notizie, ascoltare musica, vedere video su internet o, perché no, fruire di servizi in streming come Netflix e Amazon Prime Video!

Non solo, perché trattandosi di un dispositivo che integra Alexa, Echo Show 15 può anche fungere da comodo HUB per il controllo domotico, utilizzando l’assistente vocale di Amazon per controllare dispositivi compatibili come aspirapolvere, termostati, luci, condizionatori e qualsiasi altro prodotto smart compatibile con l’ecosistema messo in piedi da Amazon.

Come se poi non basasse, Echo Show 15, viste le sue generose dimensioni, vanta una comoda modalità picture-in-picture, con cui potrete, ad esempio, visualizzare i video di sorveglianza delle vostre telecamere smart, mentre continuate a guardare un video, le notizie o qualsiasi altra cosa, e dispone anche di una bella feature che rende lo schermo una sorta di “Cornice fotografica”, con cui poter visualizzare le foto caricate in cloud su Amazon Photos, che scorreranno così in modo naturale sul pannello mentre questo non viene direttamente utilizzato.

Insomma, parliamo di un bellissimo prodotto che, visto il prezzo, vi suggeriamo di prendere in considerazione per l'acquisto, consultando direttamente la pagina dedicata alla promo, con l'invito ad inserire il prodotto nel carrello quanto prima, così che possiate accaparrarvelo prima che il prezzo torni alle origini o, peggio, che il prodotto in sé vada esaurito!

