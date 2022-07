Se siete intenzionati ad acquistare un ottimo aspirapolvere robot vi consigliamo di dare un’occhiata alla promozione attiva su questo modello Evocacs, disponibile in super ribasso da Amazon solo per il Prime Day. Al momento, potrete portare a casa Deebot N8+ a soli 369,00€ invece di 599,00€, un’offerta da non lasciarsi scappare tenendo presente che si tratta di un articoli di ottima qualità a un prezzo assolutamente conveniente.

Questo robot aspirapolvere è l’ideale se state cercando un modo valido per semplificare le vostre pulizie quotidiane, in tutta casa. Dunque, trattandosi di un’offerta davvero valida a un prezzo in super ribasso, vi invitiamo a completare il vostro acquisto prima che l’offerta termini!

Il prodotto è caratterizzato dalla tecnologia TrueMapping che esegue la mappatura degli ambienti con una precisione quattro volte superiore ai modelli Deebot precedenti con LDS. Le mappe multi-storia della casa possono essere salvate con maggiore dettaglio e precisione e vi consentono anche di personalizzare la sequenza di pulizia: potrete decidere da quale stanza cominciare, con quale finire e ovviamente creare delle barriere personalizzate, per evitare al robot di passare nelle stanze non necessarie.

Da non sottovalutare anche la capacità di questo prodotto di rilevare tappeti o altri tessuti particolari, in modo tale da aumentare in modo intelligente e completamento automatico la potenza di aspirazione. In più, tramite la comoda applicazione per smartphone, potrete impostare il livello di aspirazione migliore per voi e scegliere anche tra le varie modalità a partire dalla Eco fino alla Max+. Inoltre avrete modo di controllare accuratamente il flusso dell’acqua con 4 diverse impostazioni, per evitare l’eccessivo inumidimento del panno durante il lavaggio.

Il robot Deebot N8+ è dotato di un serbatoio d’acqua elettronico da ben 240 ml e una batteria potente pensata per durare più di 100 minuti, in modo tale da poter lavorare una superficie di 200m² in una singola sessione. Caffè, cibo e altre macchie verranno pulite in modo efficace e a fondo, senza lasciare nemmeno una traccia e nel minor tempo possibile!

Se siete interessati a dare uno sguardo anche ad altri numerosi articoli che godono di sconti super validi in questo periodo di ribassi estivi, non dovreste assolutamente dimenticarvi di passare direttamente sulla pagina Amazon dedicata.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

