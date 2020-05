Dopo le ultime offerte sui capi di abbigliamento, EMP ha messo a disposizione per i lettori di Tom’s Hardware due codici sconto da utilizzare per un tempo limitato. Il primo è un buono che permette la spedizione gratuita, mentre il secondo è un codice che vi permetterà di avere l’11% di sconto per tutto il mese di maggio, sui prodotti di merchandise delle band.

Lo store è da tempo un punto di riferimento per i fan della musica rock, metal e punk sempre alla ricerca di prodotti ufficiali da sfoggiare. Su EMP si può trovare infatti merchandise che riguarda le più grandi icone come Ozzy Osbourne, Pink Floyd, Nirvana e System of a Down, creando per voi una grandiosa occasione per un po’ di shopping a tema!

Per poter utilizzare la promozione relativa alla consegna gratuita vi basterà inserire il codice FREE al momento dell’acquisto e superare i 39,99€ di ordine. Affrettatevi però, perché avete tempo solo fino all’11 maggio per poterlo riscattare! Se invece vorrete utilizzare il codice di maggio per lo sconto dell’11% sul merchandise della vostra band preferita, dovrete inserire il codice EXKL05202AFFINT. Prestate attenzione però, poiché l’offerta è valida solo per ordini che superano i 69,99€ e non comprende l’acquisto di biglietti, Media, voucher regalo o prodotti con donazione.

Ovviamente, per una lista completa dei prodotti in sconto vi suggeriamo di dare un’occhiata all’intero catalogo di offerte EMP dove troverete, per altro, altre varie occasione di shopping in offerta, con promozioni che decurtano anche del 20% il prezzo di molti articoli relativi il merchandising su licenza.

N.B. Ricorda di utilizzare il codice così da detrarre la spesa dal carrello in fase di checkout.

» Codice sconto per Spedizione Gratuita | Codice FREE

» Codice sconto sull’acquisto di merchandise delle band | Codice EXKL05202AFFINT| 11% di sconto

