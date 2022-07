L’epilazione è una parte fondamentale della propria cura della persona, indipendentemente dal periodo dell’anno. Al momento le proposte sono numerosissime, a partire dalla semplice depilazione provvisoria, con lamette, ceretta e creme apposite, fino a quella permanente, più costosa ma pensata per durare a lungo e semplificare la quotidianità. Se avete intenzione di togliervi il pensiero dei peli sulle gambe e sul resto del corpo, senza dover ricorrere alle sedute in centro benessere o a un dermatologo, potrete valutare l’acquisto di un prodotto a luce pulsata. Nella nostra guida di oggi non vi mostreremo solamente gli epilatori a luce pulsata che potrete trovare sul mercato ma vi spiegheremo anche come funzionano e come decidere quale acquistare in base al budget a disposizione, oltre che alle vostre specifiche necessità.

Gli epilatori a luce pulsata sono dei dispositivi che consentono la rimozione dei peli superflui attraverso la fototermolisi, in poche parole, un fascio di luce ad alta intensità (anche nota come IPL) si trasforma in calore quando colpisce il pigmento che conferisce il colore ai vostri peli. A questo punto la luce causa un drastico aumento di temperature che, puntato solo ed esclusivamente sul bulbo pilifero, finisce per danneggiarlo volta dopo volta evitandone la ricrescita. Dunque, ecco perché si tratta di uno metodi più efficienti in assoluto, pensato per durare nel tempo ed essere ritoccato sporadicamente dopo aver fatto i trattamenti necessari.

Si tratta di una tecnica particolarmente valida e indicata per coloro che hanno un forte contrasto tra cute e i peli. Come leggerete spesso sia per alcuni prodotti, sia in fase finale, avere una cute chiara e non particolarmente sensibile è necessario al trattamento poiché non potendo identificare i peli, la quantità di luce assorbita sarà quasi pari allo zero. Inoltre, i risultati maggiori saranno ben visibili sui soggetti che presentano peli fini e sottili sulla zona delle gambe, la schiena, l’inguine, i glutei, il mento, il petto e il torace. Di seguito, alcuni degli epilatori a luce pulsata più validi e interessanti che potrete acquistare.

Migliori epilatori a luce pulsata

Braun Silk-expert Pro 5 PL5347

Il Braun Silk-expert Pro 5 vi assicura una delle tecnologie a luce pulsata più veloci, sicure ed efficienti per l’epilazione permanente dei vostri peli ed è raccomandato dalla Skin Health Alliance, essendo estremamente sicuro e utilizzato da dermatologi e professionisti del settore, di tutto il mondo. Questo prodotto è caratterizzato dall’ottimo sensore SensoAdapt (con protezione UV) che adatta continuamente gli impulsi di luce per rimuovere i peli visibili in modo permanente e nella maniera più sicura ed efficiente. Braun Silk-expert Pro 5 è accurato e preciso su ogni area del corpo grazie al cappuccio di precisione che consente di raggiungere anche le aree più piccole e sensibili come il viso e la zona bikini. Il cappuccio standard, invece, è l’ideale per le ascelle mentre la versione più ampia è ottima per aree del corpo più estese come petto o gambe. Inoltre, potrete impostare tre modalità differenti e ben dieci livelli di intensità che vi assicurano di applicare una potenza adatta alla vostra tonalità di pelle. Potrete usarlo per assicurarvi l’efficacia e la sicurezza professionale del centro estetico a casa vostra. Grazie ai 125 impulsi di luce al minuto è in grado di rimuovere i peli del corpo e del viso per circa 22 anni, senza bisogno di sostituire la lampada. L’effetto del trattamento sarà visibile in sole 4 settimane!

Philips BRI922/00

Philips Lumea Advanced è un dispositivo di Epilazione IPL per rimozione dei peli sia del viso sia del corpo, in grado di assicurarvi una pelle super liscia e la riduzione dei peli minimo dell’85% con soli 3 trattamenti e con un solo ritocco ogni 4-8 settimane. Philips Lumea è efficace sui peli di colore (naturale) biondo scuro, castano e nero ma non è efficace sui peli di colore rosso, biondo chiaro e grigio oltre a non essere indicato per persone dalla pelle scura. Per un utilizzo più accurato possibile, l’esclusivo sistema di rilevamento della tonalità della pelle misura il tono della vostra pelle anche durante la sessione stessa. Se viene rilevato un tono della pelle troppo scuro per questo prodotto, l’emissione di impulsi viene interrotta immediatamente assicurando il massimo della sicurezza. Può essere utilizzato in tutta tranquillità sul viso (labbro superiore, mento e basette) e su varie parti del corpo, compresi gambe, ascelle, zona bikini, addome e braccia! Inoltre, grazie all’accessorio specifico per il viso, Philips Lumea può essere utilizzato con sicurezza per il trattamento su labbro superiore, mento, guance e altre zone sensibili. Non meno importante, potrete sfruttare l’app Lumea per creare il vostro programma di trattamenti personalizzato e ricevere consigli durante il trattamento per ottenere risultati duraturi.

Braun Silk-expert Pro 3 PL3139

Il Braun Silk-expert Pro 3 PL3139 è un epilatore di ottima qualità, di una fascia di prezzo leggermente inferiore a Braun Silk-expert Pro 5 che abbiamo visto poco prima. Anche in questo caso, però, la pelle liscia è assicurata dalla tecnologia Skin Pro SensoAdapt con filtro UV, che rileva il tono della cute 80 volte al secondo e adatta automaticamente la potenza di ogni impulso di luce alle diverse aree del corpo. Accurato e preciso, il Silk-expert Pro 3 è dotato di un cappuccio di precisione che consente di raggiungere le zone più piccole e difficili. Se temete di potervi irritare, sappiate che al tocco di un pulsante la modalità delicata adatterà immediatamente l’intensità della luce, evitando di crearvi rossori di qualsiasi genere, per questo è l’ideale anche se siete al primo trattamento di luce pulsata. Non meno importante, questo prodotto è pensato per offrire 300.000 impulsi di luce, l’equivalente di circa 16 anni di trattamenti per tutto il corpo!

Philips Lumea Prestige BRI949/00

Philips Lumea Prestige utilizza un’innovativa tecnologia, studiata da ben 14 anni, che sfrutta l’emissione di intensi impulsi di luce (IPL- Intense Pulse Light) che vengono indirizzati alla radice del pelo per prevenirne la ricrescita nel giro di pochissimi trattamenti. L’epilatore vi consente di eseguire il trattamento in modo semplice ed efficace a casa riducendo i peli fino a circa il 92% dopo 3 trattamenti. Nella confezione troverete numerosi accessori specifici, progettati per risultati ottimali per trattamento corpo, viso, ascelle, zona bikini e un comodo rifinitore a penna. Inoltre, grazie al snsore SmartSkin Philips Lumea Prestige sfrutta ben 5 impostazioni di energia e facilita la vostra scelta suggerendo l’impostazione luminosa più adatta alla tonalità della cute. Utilizzando l’applicazione Lumea potrete creare i programmi migliori secondo le vostre necessità e sfruttare consigli di professionisti del settore. Precisiamo che anche Philips Lumea non può essere utilizzato per trattare peli bianchi/grigi, biondo chiaro o rossi e non è adatto per pelli molto scure poiché per lavorare con efficacia ha bisogno di un elevato contrasto tra il pigmento di colore dei peli e quello della tonalità della pelle.

Beurer IPL PureSkin Pr

Il dispositivo per l’epilazione di Beurer sfrutta la tecnologia innovativa basata sulla luce IPL (Intense Pulsed Light), utilizzata anche dagli istituti di bellezza e dai dermatologi per l’epilazione professionale con risultati duraturi. La tecnologia, clinicamente testata, limita la crescita dei peli disattivando i follicoli piliferi in profondità nella cute e utilizza un comodo sensore 2 in 1, per contatto e tipo di pelle. Il trattamento è facile e veloce da utilizzare, vi basteranno 20 minuti per applicarlo su tutto il corpo. Tenere premuto il pulsante di attivazione fino a quando il dispositivo IPL non emetterà tre impulsi luminosi. Dopo il terzo impulso luminoso rilasciato tramite il pulsante di attivazione, l’apparecchio passa direttamente alla modalità “Flash automatico”, emettendo gli impulsi automaticamente a intervalli regolari per il massimo della comodità. In più, utilizzando l’app Beurer MyIPL non solo potrete creare il vostro trattamento personale ma potrete visualizzare il calendario con funzione di promemoria e le istruzioni di sicurezza per un uso corretto del dispositivo per l’epilazione e molto altro. I migliori risultati sul corpo si ottengono con quattro trattamenti a distanza di due settimane, seguiti da tre trattamenti a distanza di quattro settimane. Per il viso, i migliori risultati prevedono sei trattamenti a distanza di due settimane, seguiti da altre applicazioni a distanza di quattro. Successivamente si consiglia di ripetere il trattamento all’occorrenza, senza abusarne eccessivamente.

Come scegliere l’epilatore a luce pulsata

Come avrete capito leggendo l’introduzione e la lista di prodotti tra cui scegliere, valutare attentamente il vostro acquisto è estremamente importante. In linea di massima, l’azione degli epilatori a luce pulsata è sempre la stessa, ma le caratteristiche da osservare attentamente rimangono comunque numerose, a partire dalla più ovvia, ovvero il budget che avete a disposizione per il vostro acquisto. Trattandosi di prodotti mediamente costosi, va in primis considerato un buon rapporto qualità/prezzo e poi dovrete osservare cautamente molte informazioni tecniche, che possono fare la differenza nel risultato finale. Dalla quantità di impulsi fino alla superficie della lampada da cui uscirà la luce pulsata, le caratteristiche sono molte e piuttosto complicate da controllare nel caso non abbiate una buona guida. In questa sezione dell’articolo, vi aiuteremo a capire l’importanza di ognuna di esse.

Come funzionano gli epilatori a luce pulsata?

Il funzionamento degli epilatori a luce pulsata deriva principalmente dalla loro lampada o meglio da quanta energia ne fuoriesce per colpire la zona del corpo che avrete deciso di sottoporre al trattamento. Generalmente, trattandosi di prodotti pensati per essere utilizzati in casa e non da professionisti del settore, questi epilatori raggiungono valori medi evitando di raggiungerne di troppo alti. Questo per garantire al massimo la vostra sicurezza anche in caso di una semplice svista. Nonostante questa accortezza, la differenza d’intensità e di conseguenza di prestazione c’è eccome.

Il massimo nei dispositivi ad uso nei centri estetici è pari a 26 J/cm² mentre in quelli per uso domestico si tocca un massimo di 8-9 J/cm². Aggirarsi su epilatori che hanno una potenza di 2-3 J/cm² significa ottenere un risultato nettamente inferiore e drasticamente più lento rispetto ai prodotti con il doppio dell’intensità, in particolare modo se avete peli particolarmente scuri e pelle molto chiara! Questo può essere determinante se state sperando di avere un effetto rapido e ben visibile. Nel caso in cui, invece, abbiate dei peli piuttosto chiari o una pelle scura, virare verso dei valori inferiori è l’unico modo per poter applicare il trattamento.

Come sono fatti gli epilatori a luce pulsata?

Dato che si sta parlando di un utilizzo domestico, scegliere un epilatore che sia facile da utilizzare è molto importante. Non a caso, molti dei modelli che vi abbiamo proposto nella nostra lista si differenziano non solo per budget e per prestazioni ma anche per forma e dimensioni. Tra le proposte più comuni potrete trovare:

Pistola : questi prodotti hanno una forma piuttosto comoda da maneggiare grazie al manico che li caratterizza e alla testa, che è la parte predisposta ad agire sulla vostra cute. Sul manico è posizionato il pulsante per il rilascio della luce pulsata e, spesso, anche le varie impostazioni a vostra disposizione;

: questi prodotti hanno una forma piuttosto comoda da maneggiare grazie al manico che li caratterizza e alla testa, che è la parte predisposta ad agire sulla vostra cute. Sul manico è posizionato il pulsante per il rilascio della luce pulsata e, spesso, anche le varie impostazioni a vostra disposizione; Dotati di base : più complessi da gestire ma anche più professionali e spesso arricchiti da funzioni e impostazioni aggiuntive. Dalla base potrete selezionare l’intensità dell’impulso e dall’applicatore le varie impostazioni. Si tratta dei modelli in assoluto più ingombranti, difficili da gestire per chi non ha già acquisito una certa manualità;

: più complessi da gestire ma anche più professionali e spesso arricchiti da funzioni e impostazioni aggiuntive. Dalla base potrete selezionare l’intensità dell’impulso e dall’applicatore le varie impostazioni. Si tratta dei modelli in assoluto più ingombranti, difficili da gestire per chi non ha già acquisito una certa manualità; Topolino: piccoli e compatti, tra le ultime versioni che potrete trovare sul mercato e perfetti per raggiungere anche le parti più piccole come il mento e la pelle sopra le labbra. Non ci sono pulsanti aggiunti da cui selezionare impostazioni o altro, in quanto si tratta degli epilatori a luce pulsata più semplificati.

In base a questo, potrete anche considerare il sistema di alimentazione, in quanto ce ne sono alcuni che devono essere costantemente attaccati alla corrente e altri a batteria, che durano meno tempo ma vi permettono dei movimenti più liberi. I modelli alimentati a rete hanno lo svantaggio di esser legati ma funzionano funzionare di continuo, tra cui gli epilatori che predispongo di una base. Quelli a batteria hanno una libertà maggiore ma spesso si rovinano nel corso degli anni, abbassando la potenza d’impulso nel corso del tempo.

Come funzionano gli impulsi luminosi?

La quantità di impulsi luminosi di un epilatore a luce pulsata è ciò che vi permette di capire quanto tempo potrete sfruttare il trattamento nel corso del tempo, senza dover acquistare un nuovo prodotto. Si tratta di una delle caratteristiche che variano di più da modello a modello, in base alle dimensioni della lampada, del dispositivo e quindi anche delle zone del corpo o del viso per cui è stato ideato. Diversamente da quanto potreste pensare, un modello più grande e con più impulsi tenderà a durare di più rispetto a uno che lavora su una superficie minore e che ne ha di meno. Ma cosa fare una volta che la frequenza finirà per abbassarsi di troppo, rendendo il prodotto inefficiente? Non servirà buttare l’epilatore ma cambiare la lampada, nel caso in cui il dispositivo che acquisterete lo permetta. Solitamente i prodotti più costosi vi garantiscono un’altissima frequenza e una durata pari a decine di anni. Ma vediamo le 2 tipologie di lampade:

Lampade non sostituibili : in alcuni epilatori a luce pulsata non può essere sostituita la lampada poiché si tratta di prodotti di altissima qualità, pensati per durare diverso tempo, addirittura anni come scritto poco sopra. Questi articoli sono dotati di lampade in grado di produrre dai 60.000 ai 500.000 impulsi!

: in alcuni epilatori a luce pulsata non può essere sostituita la lampada poiché si tratta di prodotti di altissima qualità, pensati per durare diverso tempo, addirittura anni come scritto poco sopra. Questi articoli sono dotati di lampade in grado di produrre dai 60.000 ai 500.000 impulsi! Lampade sostituibili: in questo caso si parla di modelli che montano lampade sostituibili e caratterizzate solitamente da cartucce da 750-1000 impulsi, dunque pensate per essere cambiate con frequenza e assicurare pochi cicli alla volta. Ovviamente il budget in questo caso è inferiore ma la spesa per cambiare le lampade sarà da ponderare attentamente.

Superficie della lampada

La superficie della lampada viene espressa in cm² ed è un’ottima indicazione per comprendere la superficie di cute che verrà esposta alla luce di volta in volta. Ovviamente, i modelli si differenziano moltissimo per forme e misure, soprattuto perché alcuni sono pensati per essere più versatili mentre altri sono ideati per trattare zone molto specifiche, più ampie oppure particolarmente piccole e difficili da raggiungere. Di conseguenza, i dispositivi più piccoli sviluppati per essere applicati su mento o altre zone del viso, non sempre saranno l’ideale per le gambe o le braccia.

Riguardo le dimensioni di queste aree di trattamento sappiamo che, una lampada dalla superficie più ampia, è sicuramente più comoda per trattare ampie zone del corpo ma non rende necessariamente il trattamento più rapido! La velocità di epilazione è strettamente legata alla velocità degli impulsi luminosi, ovvero dall’intervallo tra un impulso e l’altro.

Cosa è la luce pulsata e come funziona?

Per concludere questo articolo, abbiamo pensato di dedicare un paragrafo alla spiegazione di cosa sia effettivamente la luce pulsata e come funzioni sulla vostra pelle. Molto probabilmente, se siete capitati su questo articolo, è perché sapete già di che cosa si tratti a grande linee ma trattandosi di una pratica che va trattata con la giusta attenzione e la giusta consapevolezza, abbiamo preferito entrare nel dettaglio. Differentemente da quanto accade con i raggi infrarossi o ultravioletti, la luce pulsata non è un particolare tipo di luce con lunghezza d’onda e frequenza prestabilita, bensì è una modalità di emissione della luce paragonabile all’utilizzo del laser. Il prodotto, in questo caso l’epilatore da voi scelto, è in grado di emettere un fascio di luce composto da più raggi che trattano la vostra pelle tramite fotoepilazione passando attraverso la cute e, tramite l’utilizzo di filtri selettivi, raggiungendo il follicolo del pelo e trasformandosi in calore.

Il calore, a questo punto, va a danneggiare solo e unicamente le cellule responsabili dalla crescita del pelo in quanto la luce pulsata sarà impostata sulla ricerca di quella specifica colorazione e applicherà l’azione necessaria per disattivare la base del follicolo. In questo modo, i peli non potranno più nascere e di conseguenza non cresceranno più. Va specificato che, essendo necessaria una forte distinzione tra il colore del pelo e quella della pelle, l’epilazione di questo tipo ha un effetto valido solo su peli scuri (neri, marroni o biondo scuro), mentre è quasi sempre vicino allo zero su peli bianchi o comunque molto chiari. Ed è sempre per questo motivo che è importante che la pelle da trattare non sia né abbronzata né scuro, altrimenti non sarà in grado di riconoscere cosa va distrutto e finirà per non avere alcun risultato.