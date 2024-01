Prezzo BOMBA su Exploding Minions: solo 13€!

Se amate i giochi in scatola non potete non avere nella vostra collezione Exploding Minions, gioco che deriva direttamente da Exploding Kittens, è in offerta su Amazon a soli 13,20€, con uno sconto del 5% dal prezzo originale di 13,89€. Si tratta di un must-have per tutti coloro che vogliono qualcosa di semplice, divertente ed immediato per passare serate in compagnia.

Exploding Minions, chi dovrebbe acquistarlo?

"Exploding Minions" vi catturerà con la sua incredibile unione di umorismo e azione, unendo la strategia con l'inconfondibile carisma che caratterizza i Minions. L'edizione in italiano è il party game perfetto per gruppi da 2 a 5 giocatori, ideale per bambini con più di 7 anni, ma anche per gli adulti che amano le risate e il divertimento.

le regole sono semplicissime e permettono a tutti di immergersi immediatamente nel gioco, mentre la durata di circa 15 minuti per partita vi consente di giocarci praticamente ovunque. All'interno della confezione ci sono 72 carte da gioco, tutte ovviamente a tema Minions.

All'ottimo prezzo di 13,20€, Exploding Minions è un'acquisto obbligato per tutti gli appassionati: assicura un'esperienza di gioco unica e divertente, perfetta per passare del tempo insieme alla famiglia, o agli amici.

