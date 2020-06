Extra sconto del 50% sui prodotti ricondizionati da MediaWorld

Se avete voglia di dedicarvi all’acquisto di un nuovo elettrodomestico, magari a prezzo conveniente, vi suggeriamo l’ultima grande nuova iniziativa di Mediaworld che riguarda gli articoli ricondizionati. Questi prodotti venduti già ad un prezzo scontato, ricevono un’ulteriore incredibile sconto che arriva fino al 50% in meno e si applica sul prezzo finale del carrello! Attenzione però che si tratta di un’offerta valida solo per un periodo di tempo limitato, infatti avrete fino al 21 giugno per poter usufruire di questa iniziativa, salvo esaurimento degli articoli.

Prima di dedicarci alla nostra selezione di prodotti vogliamo però rassicurarvi che i prodotti ricondizionati non sono altro che articoli che avevano un qualche difetto estetico o dall’imballo originale danneggiato, che dopo esser stati resi dal cliente integri sono stati riparati da un centro assistenza autorizzato dal produttore. Prima di esser rimessi in vendita questi articoli vengono sottoposti ad una serie di test ed ispezioni per certificare la funzionalità e gli standard qualitativi del mercato. Quindi non preoccupatevi in questa selezione troverete tutti elementi funzionanti, da piccoli a grandi elettrodomestici compresi notevoli articoli tech come cuffie wireless, stampanti ed anche smartphone.

I prodotti ricondizionati presenti nella selezione di Mediaworld sono molti e vi consigliamo di visitare la pagina dedicata all’iniziativa in modo da consultare tutte le offerte fino a trovare quella più in linea con le vostre necessità. Infine, prima di lasciarvi in balia della scelta del vostro nuovo prodotto ricondizionato, vogliamo ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete continuamente aggiornati sulle offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi.

I prodotti ricondizionati

