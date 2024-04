iPad 10.2": 100€ di sconto e lo pagate anche a rate tasso zero!

Se cercavate un'ottima offerta per acquistare un iPad allora non lasciatevi sfuggire quella di oggi di MediaWorld che propone l'APPLE iPad 10.2"di 9ª Generazione con uno sconto di 100€ e la possibilità di pagarlo in 20 rate a tasso zero! Apple iPad è un dispositivo che esalta potenza e versatilità per ogni esigenza. Con il potente chip A13 Bionic, le performance sono fluidissime sia in navigazione che nell'uso di app avanzate e grazie al display Retina da 10,2", le vostre creazioni e i contenuti multimedia saranno brillanti e dettagliati. Non dimentichiamo poi la fotocamera frontale da 12MP che eleva la qualità di selfie e videochiamate, mentre quella posteriore da 8MP permette scatti e video di alta qualità, oltre alla possibilità di scansionare documenti e esplorare la realtà aumentata.

APPLE iPad 10.2'' (9ª Generazione) Wi-Fi 64GB Grigio Siderale, chi dovrebbe acquistarlo?

L'APPLE iPad 10.2" è un dispositivo che colpisce per la sua versatilità, rendendolo la scelta ideale per un ampio spettro di utenti. Se siete appassionati di tecnologia alla ricerca di un tablet in grado di supportare un uso intensivo, che sia navigare sul web, gestire più applicazioni contemporaneamente o immergersi nei giochi più esigenti graze alla GPU potenziata del 20%, il nuovo iPad vi soddisferà pienamente. Inoltre, il processore A13 Bionic con il suo Neural Engine avanzato apre le porte a un utilizzo intuitivo di funzionalità basate su machine learning, promettendo un'esperienza utente straordinariamente fluida e reattiva.

Per i professionisti della creatività e gli studenti, questo iPad diventa uno strumento di lavoro indispensabile. Grazie al display Retina da 10,2 pollici con tecnologia True Tone, le vostre idee prendono vita con colori brillanti e dettagli incredibili, offrendo un comfort visivo che preserva la vista durante lunghe sessioni di utilizzo. La versatilità della fotocamera e la possibilità di utilizzarla per scansioni o esperienze di realtà aumentata ampliano ulteriormente le potenzialità di utilizzo. E con la compatibilità con Apple Pencil e Smart Keyboard, prendere appunti, disegnare o scrivere diventa un’esperienza naturale e immediata, adatta sia a chi crea contenuti artistici sia a chi elabora complessi documenti di lavoro. Infine, la durata della batteria che copre l'intera giornata elimina preoccupazioni di autonomia, consentendovi di raggiungere i vostri obiettivi senza interruzioni.

Con un prezzo di 339,00€, l'APPLE iPad 10.2" rappresenta un eccellente investimento per chi cerca un tablet potente, versatile e dal design impeccabile. Sia che lo si utilizzasse per lavoro, studio o tempo libero, offre prestazioni e caratteristiche che soddisfano un'ampia gamma di esigenze. La sua capacità di adattarsi a diversi compiti e contesti, unita alla lunga autonomia, lo rende un dispositivo indispensabile per chi desidera rimanere produttivo e intrattenuto in qualunque momento. Non perdete l'opportunità di rendere le vostre giornate più efficienti e divertenti con l'APPLE iPad 10.2".

Vedi offerta