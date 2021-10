Fai il pieno di giochi VR a un super prezzo con il nuovo bundle di Humble Bundle!

Siete degli amanti della realtà virtuale? Se avete risposto affermativamente, vi farà allora decisamente sapere che su Humble Bundle è disponibile per altri 3 giorni un ricco pacchetto di giochi VR a un prezzo super scontato. Il bellissimo Paper Beast, il celebre Arizona Sunshine e il divertente House Flipper VR: questi sono solo alcuni dei titoli che potete fare vostri a un prezzo irrisorio grazie all’Humble Fall VR Emporium Bundle.

Con solo 1 euro sarà quindi possibile ottenere:

Wands

Aumentando l’offerta a 12,64€, cifra media di vendita del bundle, si otterrà anche:

Arizona Sunshine

House Flipper VR

Until You Fall

Con almeno 12,88€, oltre a quanto precedentemente elencato, si avrà infine anche:

Zero Caliber VR

A Fisherman’s Tale

Paper Beast

Come al solito, oltre che permettervi di fare una scorpacciata di giochi a un super prezzo, acquistare da Humble Bundle vi consentirà anche di fare una buona azione. Parte dei proventi verranno infatti devoluti direttamente a Whale and Dolphin Conservation. Non male, no?

Se siete interessati a fare vostri tutti questi titoli in realtà virtuale grazie all’Humble Fall VR Emporium Bundle il nostro consiglio è quello di fare in fretta, visto che tale pacchetto resterà in vendita solo per ancora pochi giorni. Potete trovarlo seguendo comodamente il link qui sotto.

» Clicca qui per acquistare l’Humble Fall VR Emporium Bundle «

Tom’s Hardware è partner ufficiale di Humble Bundle. Gli acquisti effettuati tramite i link in questa pagina supporteranno sia la beneficenza che il nostro sito.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!