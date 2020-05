FIFA 20 a meno di 20€ su Mediaworld!

Vi segnaliamo che sul portale di Mediaworld è disponibile in sconto l’ottimo FIFA 20, sia in versione PS4 che Xbox, entrambe al prezzo di soli 19,99€ in virtù degli originali 69,99€. Uscito già da un po’, non è raro trovare FIFA 20 ad un prezzo più basso di quello originale, tuttavia è molto difficile trovare il gioco a meno di 20 euro il che rappresenta una grande occasione di acquisto per tutti quelli che stavano aspettando un’offerta lampo o, magari, hanno semplicemente acquistato da poco la console e sono alla ricerca di un titolo nuovo e longevo con cui divertirsi.

Ultima incarnazione di un brand che ha saputo rinnovarsi, anno dopo anno, puntando di volta in volta all’eccellenza, FIFA 20 ci aveva sorpreso già ai tempi della nostra recensione, quando constatammo che, al netto di pochissimi difetti, il simulatore calcistico di EA era arrivato sul mercato con molte novità, tra cui spiccava certamente l’interessante modalità Volta, creata per riprendere in pieno lo stile e la giocabilità dell’amatissimo FIFA Street, proponendo un calcio da strada veloce e divertente, con cui EA aveva sostituito la precedente modalità single player con protagonista il personaggio fittizio di Alex Hunter. Un titolo ottimo, elegante e divertente, probabilmente uno dei migliori giochi di calcio mai usciti!

