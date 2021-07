FIFA 22 per PS5 al prezzo più basso di sempre su eBay!

Vi abbiamo già proposto quella che è la tornata promozionale che Amazon sta dedicando ai titoli a marchio Electronic Arts, con sconti davvero imperdibili per chiunque sia alla ricerca di un ottimo titolo da acquistare a prezzo scontato, e con cui impegnare il proprio tempo libero in questa calda estate 2021.

Ebbene, al netto della promozione di cui sopra, torniamo ora a parlare di EA, ma spostandoci su eBay, dove potrete avere la fortuna di acquistare l’attesissimo FIFA 22, nella sola edizione PlayStation 5, a quello che è il prezzo più basso mai registrato per questa specifica versione!

Stiamo parlando di appena 59,90€, laddove il prezzo originale sarebbe di 69,99€! Un’affare, specie qualora vogliate acquistare il gioco in edizione next gen visto che, per volere di EA, le edizioni per le console old-gen non saranno in nessun modo “aggiornabili” a quelle che sono le performance che invece il gioco ha su PS5 e Xbox Series X/S. Insomma, per giocare quello che sarà, quasi certamente, il miglior calcio digitale di questo e del prossimo anno, avrete bisogno di una copia del gioco nella sua edizione per le nuove console, e quale occasione migliore di procurarsene una, se non per mezzo di questa imperdibile offerta?

Forte di una nuova e rivoluzionaria tecnologia di animazione Hypermotion, FIFA 22 si è presentato in forma smagliante al suo annuncio, proponendosi con movimenti, gesti, espressioni che sembrano ormai ai limiti del fotorealismo. Il merito è dell’investimento tecnico di Electronic Arts che, grazie ad una coniugazione di motion capture diretto sui giocatori, e machine learning elaborato sulle riprese delle partite reali dei principali club del mondo, ha permesso al team di sviluppo di creare giocatori realistici, tanto nelle loro naturali espressioni di esultanza o rabbia, quanto in termini di linguaggio del corpo e posizionamento su campo!

Posizionamento che, per altro, è stato anche migliorato grazie al supporto del sistema Tactical IA, che permette al gioco di gestire meglio, almeno in teoria, i giocatori sul campo non controllati direttamente dal giocatore, così che le azioni siano non solo più naturali, ma anche più funzionali alla partita, senza errori o sbavature di sorta, evitando anche la sgradevole meccanica del “gol facile” che ha in gran parte minato l’esperienza ludica di FIFA 21.

Insomma, FIFA 22 si prospetta come uno dei migliori simulatori calcistici di sempre e, se le promesse saranno mantenute, siamo certi che ci sarà di che divertirsi per la prossima stagione 2021/2022! A questo punto, non ci resta altro che invitarvi a cliccare sul link in calce, che vi condurrà direttamente alla pagina d’acquisto del gioco. Oltre a ciò, tuttavia, ci preme ricordarvi che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi. Buono shopping e buon divertimento!

