Fino a 100€ di sconto sui proiettori grazie a questi coupon!

Se siete alla ricerca di soluzioni per trasformare una stanza in un piccolo angolo dedicato all’home cinema, allora sappiate che potreste essere incappati in una delle migliori occasioni della rete! Vi segnaliamo, infatti, che su Amazon potrete oggi acquistare tanti ottimi proiettori con sconti degni di nota, il tutto grazie a svariati coupon sconto fino a 100€ che il portale ha deciso di riservare a molteplici modelli entry level e di fascia media.

Per attivare il coupon basta mettere la spunta sull’apposito quadrato situato subito sotto al prezzo del prodotto, a quel punto vi troverete la cifra decurtata una volta che sarete arrivati alla pagina relativa al pagamento. I modelli che vi permetteranno di beneficiare dei codici sconto sono numerosi, ognuno pensato per soddisfare determinate esigenze, passando dai modelli dalle prestazioni più contenute, perfetti per guardare film o serie TV, sino a dispositivi decisamente più performanti, ed in grado di supportare anche risoluzioni elevate come il 4K.

A tal proposito, vogliamo segnalarvi il coupon di 100€ applicabile sul TopTro X1, che vi permetterà di acquistare questo dispositivo a soli 189,99€! Sebbene la risoluzione nativa sia 1080p, il TopTro X1 è in grado di riprodurre anche contenuti in 4K senza la necessità di collegare cavi, grazie al supporto wireless che vi permetterà di collegarlo sia tramite la vostra rete wi-fi che bluetooth. Inoltre, grazie alla presenza di numerose porte e ingressi, potrete collegarci cuffie, altoparlanti e tutta una serie di dispositivi compatibili con una semplice porta USB o jack da 3,5mm, facendo sì che il TopTro X1 sia un candidato ideale per il vostro angolo dedicato all’intrattenimento.

Dotato di diverse funzionalità, tra cui messa a fuoco e la correzione trapezoidale 4D, TopTro X1 permette un’ottimizzazione efficiente dell’immagine in base all’ambiente in cui deciderete di posizionarlo, rivelandosi una scelta ideale anche in ambienti un po’ troppo luminosi per questa tipologia di dispositivi. Dotato di una lampadina da 7.500 lumen ed un contrasto con un rapporto da 10.000:1, TopTro X1 è un dispositivo ideale tanto per delle presentazioni professionali quanto per l’intrattenimento domestico tant’è che, venduto al prezzo di meno di 200€ è, a nostro giudizio, una soluzione ideale per chiunque desideri un proiettore senza voler affrontare i costi dei dispositivi più esosi.

Con Amazon, quindi, portare il cinema in casa è molto semplice e vantaggioso, soprattutto con l’ausilio di questi coupon che, ricordiamo, possono abbassare il prezzo fino a 100€. Come detto, i modelli aderenti all’iniziativa sono molteplici, motivo per cui suggeriamo di visitare la pagina dedicata in modo da valutare quello che più si adatta alle vostre esigenze. Infine, come sempre, vi invitiamo ad iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

