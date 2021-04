Fino a 160€ di sconto sui materassi OnNuvo su Amazon

Il sonno è una fase importantissima per la nostra salute, ed ecco perché il materasso assume un ruolo determinante nella vita quotidiana, sia per bambini che adulti. Inoltre, essendo un prodotto destinato ad essere usato per svariati anni, è bene affidarsi ad una soluzione in grado di farvi dormire comodamente, oltre ad avere certificazioni che attestano che siamo di fronte ad un prodotto anallergico e antibatterico.

Se sentite il bisogno di sostituire il vostro materasso, sarete felici di sapere che Amazon ha avviato una tornata di offerte sui materassi a marchio OnNuvo, i cui modelli godono di certificazioni rilasciate dai migliori istituti del settore che ne confermano la qualità dei materiali e, di conseguenza, il benessere della persona.

Le soluzioni di OnNuvo proposte in sconto da Amazon sono diverse e una delle più interessanti è quella relativa al materasso New Gel Memory Foam ad alta intensità, il cui sconto del 24% vi farà risparmiare ben 160€, dandovi modo di acquistarlo a 499,99€ invece di 659,99€. Una cifra sicuramente importante, ma giustificata dall’alta qualità dei materassi OnNuvo, che vi daranno una sensazione di relax totale.

Disponibile in diverse misure, il New Gel Memory Foam è realizzato con numerosi strati e rivestimenti pensati per migliorare il vostro benessere. Tra questi troviamo strati in lattice bamboo naturale, in micro-molle indipendenti rivestite, gel memory foam e AirTechFoam+, arricchiti con diversi tessuti di rivestimento ipoallergenico, sfoderabile e lavabile. Un totale quindi di 7 strati, che vi daranno quella comodità come quasi nessun altro produttore di materassi sa fare, al punto da far diventare questo materasso il vostro miglior amico nei momenti di relax.

Detto ciò, qualsiasi sia la tipologia di materasso che vi serve, Amazon ha tenuto in considerazione le vostre esigenze, ed ecco perché suggeriamo di dare un’occhiata alla pagina dedicata per scoprire tutte le altre offerte riservate a questi materassi la cui qualità non può essere messa in discussione. Come sempre, prima di passare altrove, non dimenticatevi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

