Se siete alla ricerca di elettrodomestici, ma anche di abbigliamento e attrezzi per lo sport, e state cercando una promozione che vi permetta di acquistarli al miglior prezzo, allora vi consigliamo caldamente di non perdervi queste offerte rilasciate da eBay che, con il suo coupon “SETT22“, garantirà sconti pazzeschi fino al 25 settembre.

Come nelle occasioni precedenti, il coupon potrà essere usato due volte per ogni account e vi consentirà di risparmiare un ulteriore 15% sui prodotti già scontati, fino a un massimo di 200€. Questo significa che potrete non solo acquistare a cifre vantaggiose gli articoli proposti solitamente a prezzo pieno, ma anche portarvi a casa merce di vario genere a prezzi talmente bassi che quasi sicuramente non rivedremo almeno fino al prossimo Black Friday. Occasioni sbalorditive dunque, che renderanno felici soprattutto chi voleva posizionare nel proprio salotto uno degli ultimi OLED Evo di LG, ma ha dovuto rimandare a causa dei prezzi elevati di queste smart TV.

Diversi sono gli OLED Evo di LG compatibili con la promozione e sarete sorpresi di scoprire che potrete acquistare il modello 2022 da 48 pollici a soli 742,90€ invece di 1.299,00€. A un prezzo simile potevate finora portarvi a casa l’OLED di precedente generazione, a dimostrazione di come sia vantaggiosa questa promozione.

Nelle smart TV LG OLED di ultima generazione, i pixel auto illuminanti brillano ancora di più, grazie alla luminosità paragonabile alla classica tecnologia di retroilluminazione a LED che, però, non garantisce lo stesso contrasto di quella a diodi organici. Il noto produttore, dunque, è riuscito a migliorare quello che forse era l’unico punto debole degli OLED, permettendo anche a chi guarda il televisore di giorno, e quindi con tanta luce, un’esperienza di visione perfetta.

Il salto di qualità è dovuto non solo al pannello, ma anche al nuovo processore α7 di 5° generazione che, tramite un’intelligenza artificiale anch’essa migliorata, è capace ora di esaltare gli oggetti in primo piano rispetto a quelli sullo sfondo, offrendo così una profondità d’immagine superiore. Insomma, in queste smart TV vi è tutta la tecnologia LG, con i servizi di cloud gaming GeForce NOW e Stadia già pre-installati, venendo così in contro anche alle esigenze gaming.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dedicata a questa promozione di eBay, invitandovi ad approfittare degli ottimi prezzi proposti prima che essi tornino alle origini o prima che le scorte si esauriscano.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Termini e condizioni

15% coupon fino a 200€ di sconto

Codice coupon : SETT22

: SETT22 Valore Coupon : 15%

: 15% Sconto max per utilizzo : 100€

: 100€ N. Utilizzi max per utente : 2

: 2 Sconto max totale per utente : 200€

: 200€ Spesa minima richiesta per utilizzo : 15€

: 15€ Inizio : 5 settembre 2022 ore 9:00

: 5 settembre 2022 ore 9:00 Fine : 25 settembre 2022 ore 23:59

: 25 settembre 2022 ore 23:59 Coupon valido solo sui prodotti inclusi nella promozione.

