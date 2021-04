Fino a 200€ di sconto su robot aspirapolvere, tapis roulant e monopattini elettrici su GeekMall

Prima di scoprire quali saranno le offerte di domani, vogliamo segnalarvi gli sconti proposti da GeekMall, con tornate di offerte primaverili atte ad abbassare il prezzo di numerosi prodotti fino al 50% o, se preferite, fino a 200€. Le possibilità di acquisto che offre GeekMall sono tante e coinvolgono prodotti come robot aspirapolvere, tapis roulant e monopattini elettrici.

Ancora una volta, dunque, avrete modo di risparmiare su alcuni dei prodotti più ambiti, come il robot aspirapolvere Xiaomi Roborock S5 Max, un modello che ha riscosso un grande successo grazie al suo ottimo rapporto qualità/prezzo, oggi proposto a soli 389,00€ invece di 509,00€. A questo prezzo sono veramente pochi i robot aspirapolvere in grado di pulire come questa soluzione di Xiaomi, che ha ben poco da invidiare rispetto alle soluzioni più costose.

Innanzitutto, Xiaomi Roborock S5 Max riesce a mappare la vostra casa ed è in grado sia di aspirare che lavare, con il serbatoio d’acqua che vi permetterà di coprire un’area di circa 300 metri quadrati. A seconda delle vostre esigenze, potrete decidere se affidargli solo il compito di raccogliere la polvere, lavare o entrambi. Qualsiasi sia la modalità selezionata, la potenza aspirante di questo specifico modello saprà stupirvi, merito dei suoi 2.000 Pa, che accompagneranno i sensori laser fino a 3 ore di utilizzo continuo.

Inoltre, se avete la necessità di pulire solo una determinata stanza o fare in modo che quest’ultima debba ricevere un trattamento di pulizia più profondo rispetto alle altre, potrete assegnare allo Xiaomi Roborock S5 Max il compito di concentrarsi solo ed esclusivamente nei punti da voi richiesti, il tutto gestibile tramite la comoda e funzionale app dedicata. Infine, grazie alla presenza di sensori laser, evitare gli ostacoli sarà un gioco da ragazzi, e lo stesso vale qualora servisse scavalcare ostacoli di diversi centimetri di altezza, dato che questo modello riuscirà a passarci sopra senza intoppi.

Avrete capito che il Xiaomi Roborock S5 Max è uno dei migliori robot aspirapolvere e poterlo acquistare a prezzo scontato fa sì che il suo rapporto qualità/prezzo diventi ancora più interessante, proponendosi come un’offerta imperdibile per coloro che hanno sempre desiderato acquistare un dispositivo capace di pulire casa in maniera automatica. Detto ciò, le offerte di GeekMall includono anche altri prodotti che vi invitiamo a scoprire sulla pagina dedicata. Come sempre, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi suggeriamo di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

