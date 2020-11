Fino a 400€ di sconto per il Black Friday in anticipo di Acer

In occasione del Black Friday, Acer ha deciso di spingersi ancora oltre, come se le incredibili offerte proposte qualche settimana fa non fossero abbastanza. Dopo aver lanciato la promozione che permetteva di acquistare un computer con sconti fino a 300€, lo store ufficiale ha aumentato ancora una volta l’asticella, portandola a ben 400€. Passiamo quindi da quella che era un’occasione incredibile ad una imperdibile per coloro che avevano in programma di acquistare un nuovo PC entro la fine dell’anno.

Per la cronaca, tra gli articoli in offerta non ci sono solo computer portaili e fissi, ma anche monitor, proiettori e accessori, quindi chiunque fosse alla ricerca di un prodotto Acer può usufruire di questa iniziativa, ma vale la pena segnalare che allo stato attuale sono solo due i PC che godono del massimo sconto e tra questi abbiamo deciso di proporvi il Predator Orion 3000 PO3-600, un PC da gaming potente e munito di tastiera e mouse che, una volta aggiunto al carrello, crollerà dagli originali 1.899,00€ a 1.499,00€.

Un prezzo sicuramente importante, ma necessario per i videogiocatori che vogliono sfruttare al massimo i loro titoli preferiti, soprattutto se vogliono interfacciarsi ad una risoluzione superiore al FullHD, nonché avere un computer dotato di un case dal design moderno e accattivante. La parte anteriore, composta da una grande ventola e da una striscia a LED, non passa infatti inosservata, mentre i componenti interni assicurano prestazioni che sapranno soddisfare anche i più esigenti, dal momento che la Nvidia RTX 2060 installate nel Predator Orion 3000 PO3-600 garantisce buone prestazioni anche in 4K, aiutata dal processore Intel Core i7 9700 e dai 16GB di RAM.

I software e i driver inclusi nella scheda madre completano quella che è una soluzione pronta all’uso e personalizzabile sotto vari aspetti, grazie a diverse utilità come il Predator Sense, che permette di assumere il comando della ventola, controllare lo stato del computer e molto altro ancora.

Ovviamente, questo modello non è l’unico in offerta sullo store Acer, anzi, sono disponibili tanti altri prodotti seppur con uno sconto inferiore ma comunque degno di nota, motivo per cui suggeriamo di visitare la pagina dedicata e di tenerla sott’occhio, perché è plausibile che Acer possa decidere di scontare fino a 400 euro ulteriori modelli. Nell’attesa, vi ricordiamo che qualora siate a caccia di offerte o coupon sconto, non c’è davvero posto migliore dei nostri canali Telegram, rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Categorie

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!