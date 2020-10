Fino a 400€ di sconto per lo Speciale Halloween di Acer Store!

Halloween si avvicina, e fra le tante offerte tematiche che fioccano sui vari store si aggiunge anche quella proposta da Acer! Fino al 2 novembre infatti, sarà possibile acquistare una vasta serie di articoli direttamente dallo store di Acer fino ad un massimo di 400€ di sconto, in quello che viene chiamato Speciale Halloween. Per ottenere questi sconti da paura, bisogna semplicemente selezionare un prodotto dalla lista selezionata e verrà applicato uno sconto automaticamente, in base alla categoria dell’articolo. Visti i prezzi super scontati vi consigliamo di approfittarne quanto prima, poiché è possibile che molti articoli possano esaurirsi in pochi giorni.

Grazie a questa offerta Acer vi sarà possibile acquistare un PC desktop come Predator Orion 3000 al prezzo di 1.499,00€ anziché 1.899,00. Questo computer, nonostante le sue dimensioni ridotte, è un’ottima macchina da gaming, anche grazie alle luci LED che decorano l’iconico chassis della linea Predator. Le ottime prestazioni del Predator Orion 3000 sono assicurate dal processore Intel Core i7+ 8700 di ottava generazione, con 16 GB di RAM ed 1 TB di memoria interna, oltre al supporto anche per l’Intel Optane. Per mantenere un’esperienza audio calibrata, è anche presente una funzione di Automatic Room Calibration, dove gli altoparlanti vengono ottimizzati in base all’ambiente circostante.

Predator Orion 3000 presenta due griglie, una sul lato anteriore ed una sul lato sinistro, che si vanno ad affiancare ad un efficace sistema di dissipazione del calore che raffredda tutti i componenti più usati, la tecnologia IceTunnel2.0, ed offrono un maggiore ingresso d’aria in grado di mantenere il sistema ulteriormente fresco. Sulla scocca del Predator Orion 3000 si trovano due anche ganci due portacuffie, in modo da ottimizzare gli spazi, ed essere rapidi prima di entrare in partita. Scordatevi poi di passare del tempo cercando gli ingressi nel retro del pc, infatti sono presenti poi due porte USB 3.1 Gen2 ed un comodo jack audio, sulla parte frontale, per favorire i collegamenti

quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a hardware, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali I prodotti inclusi in questa terrificante promozione di Acer sono molti, e per questo il nostro invito è quello di visitare la pagina dello store , così da trovare l’articolo più in linea con le vostre necessità. L’ultima cosa prima di farvi trovare l’articolo Acer giusto per voi, è il ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia smartphone e prodotti cinesi Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto

La nostra selezione di prodotti

Prodotti con lo sconto di 400€

Prodotti con 300€ di sconto

Prodotti con 200€ di sconto

Prodotti con 100€ di sconto

Prodotti con 50€ di sconto

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!