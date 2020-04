Fino al 13% di sconto sui notebook AMD nelle offerte di Pasqua di Lenovo

Anche sullo store Lenovo partono le offerte dedicate alla Pasqua, con ottimi sconti relativi la linea di prodotti ThinkPad con processore AMD e sconti che raggiungo anche il 16% sui prodotti della gamma ThinkPad E! Un’offerta davvero ottima, specie per chi in questo momento è alla ricerca di un ottimo portatile per lo smart working o l’home schooling ed è quindi a caccia di prezzi d’occasione sui notebook. La proposta è davvero interessante e comprende anche uno dei prodotti di punta del brand come il ThinkPad T490S, ovvero il miglior modello della Serie-T realizzato finora.

Equipaggiato con processore AMD Ryzen di terza generazione, il Lenovo ThinkPad E495 è in grado di offrire tutta la potenza necessaria per chi deve svolgere un lavoro d’ufficio, sia in casa che in mobilità. La gran dotazione di porte (quattro USB A, una USB C, una HDMI, una porta Ethernet e un lettore di microSD) permette di collegare tutti i propri dispositivi e anche un monitor esterno, per la massima produttività. Lo schermo Full HD da 14 pollici è ottimo per i professionisti che sono spesso in viaggio, così come la batteria che garantisce fino a 13 ore di durata. Insomma, un prodotto eccezionale che, tuttavia, non è l’unico dell’offerta Lenovo per questa Pasqua 2020!

Senza indugiare oltre, dunque, vi offriamo la gamma completa di prodotti Lenovo in offerta, con l’invito ad acquistare quanto prima sia per l’imminente scadenza dell’offerta, che si esaurirà il prossimo 13 aprile, sia per evitare che i prodotti più interessanti vadano esauriti. Prima di lasciarvi agli acquisti, infine, ci preme ancora una volta invitarvi ad iscrivervi ai nostri canali Telegram dedicati alle offerte, dove potrete monitorare in tempo reale tutte le migliori promozioni del giorno, tenendo così a portata di notifica tutte le offerte e le promozioni di questo mese. I canali Telegram sono quattro, ed il nostro consiglio è quello di iscrivervi subito, così da poter monitorare le migliori offerte dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

Prodotti in offerta

