Fino al 30% di sconto su tutti i pacchetti Kaspersky

L’utilizzo di un buon antivirus è per molti la soluzione migliore per proteggersi dagli attacchi esterni, ed ecco perché vi segnaliamo l’offerta di Kaspersky, che vi offre uno sconto fino al 30% grazie al quale potrete aggiornare le difese del vostro PC ad una cifra più che ragionevole.

Kaspersky offre sostanzialmente 3 varianti di software antivirus, così che possiate essere protetti a prescindere dalle vostre esigenze. Per ciò che concerne questa promozione, tuttavia, la soluzione ideale è però rappresentata dalla versione completa del software, particolarmente consigliata a coloro che vogliono avere la massima protezione per il loro PC, tenendo al sicuro i propri documenti, oltre a navigare e accedere al proprio conto bancario senza alcun pericolo. Ciò è reso possibile grazie agli avanzati accorgimenti messi in atto dall’azienda, la quale ha ricevuto nel corso degli anni numerosi riconoscimenti, tra cui la Gartner Peer Insights Customers Choice, una nota piattaforma di revisione di prodotti e servizi IT aziendale, che ospita oltre 180.000 recensioni verificate dei clienti in 320 mercati diversi.

Al prezzo di 41,99€ invece di 59,99€, la versione completa di Kaspersky offre alti livelli di protezione che non si limitano solamente a scansione le cartelle del vostro PC, ma dispone anche di un Parental Control e funzionalità aggiuntive per proteggere i bambini quando usano PC, Mac e dispositivi mobili. Inoltre, è presente anche uno strumento per gestire e memorizzare, sempre con i dovuti accorgimenti, le vostre password, in modo da accedere alle piattaforme molto più velocemente. Oltre alle innumerevoli funzionalità, Kaspersky offre anche la possibilità di provare gratuitamente le sue soluzioni per 30 giorni, a dimostrazione del fatto che è sicuro di garantire la giusta sicurezza che ogni utente merita.

