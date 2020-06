Fino al 36% di sconto sui sistemi di sicurezza Ezviz su Amazon

Siete alla ricerca di un buon sistema di sicurezza per la vostra abitazione? Niente paura! Ezviz ha deciso di promuovere un’iniziativa che vi consentirà di acquistare i suoi prodotti a un prezzo decisamente vantaggioso. Come se non bastasse, tutti i dispositivi della società cinese sono disponibili su Amazon e beneficiano della spedizione veloce Amazon Prime! L’offerta terminerà oggi alle 23:59, quindi affrettatevi per non perdere lo sconto!

Uno dei prodotti più interessanti, visto il nuovo prezzo di vendita, è il modello CTQ6C nelle colorazioni bianco e nero. Si tratta di una telecamera da interno progettata per sorvegliare l’abitazione con una risoluzione in HD (vale a dire 720p), sia di giorno che di notte con la visione notturna. Inoltre, questa telecamera possiede il tracciamento del movimento e audio bi-direzionale. Il suo prezzo di vendita è di 49,99 euro, ma potete prenderla a 31,99 euro sfruttando il coupon “EZVIZC6CCAM”.

Se siete interessati a un modello più performante, potete invece acquistare il modello con una risoluzione in FullHD (ovvero, 1080p). Questa telecamera mantiene lo stesso nome in codice della variante sopraccitata, e di conseguenza include al suo interno tutte le funzionalità ma con qualche miglioria. Il suo prezzo di vendita, tendenzialmente, è di 69,99 euro, tuttavia è in offerta a soli 44,99 euro.

N.B.: Di seguito troverete la lista dei prodotti promozionati da Ezviz. Due offerte sono esigibili attraverso il coupon “EZVIZC6CCAM”. Vi consigliamo di prestare la massima attenzione nella procedura di pagamento e spedizione per non perdere lo sconto.

Sistemi di sicurezza Ezviz su Amazon

