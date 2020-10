Fino al 40% di sconto su borse e zaini Kipling su Amazon

Come saprete, Amazon ha dato il via anticipato al suo attesissimo Black Friday 2020 che, già a partire da questa settimana, ci delizierà fino al 19 novembre con una ricchissima serie di proposte in sconto, provenienti dalle più disparate categorie merceologiche. Molte le proposte, che spaziano dalla classica tecnologia a prodotti di comune utilità, come è il caso dell’offerta di oggi, tutta dedicata ai prodotti Kipling che tra valigie, zaini e borse, vi offriranno soluzioni comode e durature, con sconti che possono anche superare il 40% del prezzo originale!

Tra i leader del settore della valigeria, Kipling è un marchio che si contraddistingue da sempre per una grande attenzione nella ricerca dei materiali, confezionando borse, zaini, borselli e affini con pellami di qualità, cuciture robuste e una qualità costruttiva complessiva di altissimo livello. Un esempio per tutti è lo zaino Kipling Clas Seoul, tra i prodotti più riconoscibili e iconici del marchio, e ancora oggi molto popolare tra gli amanti di questo marchio, potendo contare non solo su una vasta gamma di colorazioni, ma anche sull’utilizzo di ottimi materiali idrorepellenti, che lo rendono ideale anche come zaino da viaggio.

Disponibile in diverse colorazioni e con diverse capienze, lo zaino Kipling Clas Seoul è un vero e proprio must per il brand della scimmietta, e vanta anche in questa promozione Amazon diverse varianti in sconto, che vanno dalla classica nera al beige, passando anche per colorazioni decisamente più sgargianti come quella rossa. I prezzi variano in base al colore, certo, ma si contraddistinguono tutti per uno sconto d’occasione, davvero più che degno di periodi come il tanto atteso (e ormai prossimo) Black Friday

Ovviamente lo non è l’unico prodotto disponibile in questa ottima tornata di offerte Kipling, motivo per cui vi suggeriamo caldamente di consultare non solo la nostra lista prodotti, ma anche e soprattutto la pagina ufficiale relativa a questa promozione, così da non perdervi nessuno degli ottimi prodotti in sconto.

