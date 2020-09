Fino al 60% di sconto su elettronica per la casa grazie a Monclick su eBay

Oltre ad avere il proprio sito ufficiale, il noto e-commerce Monclick è presente anche su eBay dove ci propone delle nuove strepitose offerte che spesso competono persino con quelle di Amazon. Sul portale infatti ci sono in questo momento sconti fino al 60% su prodotti di natura elettronica, come lavatrici, frigoriferi e svariati accessori per la casa, ma non mancano le tanto amate offerte dedicate agli articoli informatici.

Tra queste, vi segnaliamo il frigorifero Hotpoint Ariston ENXTYH19322FWL, venduto ad un prezzo decisamente interessante, dal momento che parliamo di soli 459,00€ rispetto agli originali 839,00€, praticamente proposto quasi alla metà del prezzo ufficiale. Occasioni come questa sono rare da vedere, nonostante sulle nostre pagine segnaliamo già alcune delle migliori offerte disponibili nel web. Questo frigorifero ha una capacità di 355 litri nel scomparto più grande, mentre quello dedicato ai surgelati ha una capacità di 101 litri, il che vuol dire che quasi sicuramente non avrete problemi di spazio nell’inserire le vostre bevande e quant’altro. Inoltre, grazie alla tecnologia Total No Frost, i vostri cibi rimarranno perfettamente conservati senza alterare il loro sapore originale, mentre il particolare trattamento agli ioni d’argento delle pareti interne di cui è dotato questo modello, riduce la proliferazione di batteri e muffe creando così un ambiente sano per gli alimenti. Come se ciò non bastasse, l’Hotpoint Ariston ENXTYH19322FWL permette di raggiungere temperature di congelamento in tempi record semplicemente premendo un pulsante posto sul piccolo display frontale, ideale nei momenti in cui bisogna produrre ghiaccio. Un frigorifero che, come avrete potuto capire, permette di soddisfare tutte le esigenze e dal valore decisamente elevato. Dopotutto, parliamo di un prodotto realizzato da uno dei migliori brand del settore.

Il catalogo di Monclick, per non citare quello di eBay, è molto ampio, quindi suggeriamo di visitare la pagina dedicata per valutare tutte le proposte disponibili. Infine, come sempre, vi invitiamo a seguirci anche sui nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

