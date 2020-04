Fino al 75% di sconto su Watch Dogs 2, Rainbow Six Siege e altri titoli Ubisoft

GamersGate ha recentemente messo in offerta sul proprio store con sconti fino al 75% di sconto tutta una serie di titoli Ubisoft, compresi anche dei veri e propri best-seller come Tom’s Clancy’s Rainbow Six Siege. Tra i prodotti in offerta possiamo inoltre trovare anche numerosi DLC e Season Pass: un’ottima occasione, quindi, per recuperare in sconto qualche pacchetto che ci eravamo precedentemente persi. Una lunga serie di videogiochi assolutamente interessanti, che sono disponibili ad un prezzo d’eccezione fino al prossimo 27 aprile.

GamersGate ha inoltre inserito uno sconto del 15% su qualsiasi titolo presente in catalogo ma attualmente non in offerta: per ottenerlo basterà aggiungere al carrello un prodotto non scontato ed inserire in fase di checkout il codice “THEdiscount“.

Ecco alcuni tra i più interessanti titoli Ubisoft attualmente in offerta su GamersGate:

Come precedentemente accennato sono però veramente molti i titoli Ubisoft attualmente in offerta su GamersGate e tra di essi possiamo anche trovare opere interessantissime come The Crew 2, Steep e The Division. Le offerte sui videogiochi della celebre casa transalpina continueranno fino al prossimo 27 aprile: se avete adocchiato qualcosa di vostro interesse avete quindi un’altra settimana circa per farlo vostro. Potete dare un’occhiata completa a tutti i titoli Ubisoft attualmente in offerta su GamersGate seguendo comodamente il link qui sotto:

» Clicca qui per tutti i titoli Ubisoft a prezzo scontato «

